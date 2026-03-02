تازہ تر ین
اہم خبریں, صحت

چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد تیار جو صحت کیلئے مفید قرار

برازیل سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔

State University of Campinas کے ماہرین نے مقامی شہد میں کوکا بیج کے ٹکڑوں کو شامل کرکے یہ شہد تیار کیا۔

اس شہد کو کھایا جاسکتا ہے یا کھانوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

اس شہد کے حوالے سے ہونے والی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید شہد ہے جس میں کیفین اور ایسے مرکبات موجود ہیں جو دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شہد ورم کش اور اینٹی آکسائیڈنٹس خصوصیات سے لیس ہے۔

اس شہد کے حوالے سے ابھی تحقیقی کام جاری ہے اور دیکھا جائے گا کہ لوگوں کو اس کا ذائقہ کس حد تک پسند آتا ہے۔

محققین نے بتایا کہ یقیناً لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ذائقہ ہوگی مگر ہمارے تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں موجود حیاتیاتی مرکبات بھی اہم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید تحقیق سے معلوم ہوگا کہ دل کی صحت کے لیے علاوہ اس شہد کے استعمال سے صحت کو مزید کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔


اہم خبریں
بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن، فہرست جیل حکام کو ارسال
پاکستانی امپائرز احسن رضا اور آصف یعقوب دبئی میں پھنس گئے
ایران کے معاملے پر کشیدگی کم کروانے کیلیے سفارتی کوششیں کررہے ہیں، ڈپٹی وزیراعظم
یو اے ای کے ایئرپورٹس پر مسافروں کی رہنمائی کیلئے ٹیمیں متحرک، رہائش اور خوراک کی سہولت فراہم
چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد تیار جو صحت کیلئے مفید قرار
ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ
کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے: امریکی سینٹ کام
ایرانی حملوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں: جی سی سی ممالک کا واضح پیغام
آپریشن غضب للحق میں 435 خوارج ہلاک، 630 زخمی ہو چکے: عطا تارڑ
خلیجی ملکوں پر ایرانی حملے افسوسناک، پاکستان مذاکرات کا حامی ہے: اسحاق ڈار
سندھ اسمبلی: ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد جمع
ذیابیطس کے مریض رمضان میں روزہ کیسے رکھیں؟ سحری سے متعلق اہم طبی مشورے
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب
مشرق وسطیٰ میں جنگ: عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
امریکا اور اسرائیل نے فضائی حملوں میں نطنز نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا، ایران





دلچسپ و عجیب
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
جاپان میں تابوت کے اندر ذہنی سکون کے لیے متعدد افراد مراقبہ کرنے لگے
جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی کے مالک نے ملازمین میں انوکھے انداز سے بونس تقسیم کر دیا
کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain