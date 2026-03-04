تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

یورپی ممالک کو شامل کیے بغیر سٹریٹیجک استحکام سے متعلق معاہدہ ممکن نہیں: روس

کریملن میں بریفنگ کے دوران انہوں نے فرانس اور جرمنی کے درمیان جوہری تعاون کے اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت روس کے اس مؤقف کی تائید کرتی ہے کہ مستقبل کے کسی بھی معاہدے میں برطانیہ اور فرانس جیسے یورپی جوہری ممالک کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔

پیسکوف کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یورپی جوہری ہتھیاروں کو نظر انداز کر کے کسی قسم کے مذاکرات کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں۔

یاد رہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک ہتھیاروں کی تحدید سے متعلق آخری معاہدہ “نیو سٹارٹ “کی مدت فروری میں ختم ہو گئی ہے، واشنگٹن کی جانب سے عندیہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک نیا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں چین کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئے معاہدے کے لیے وسیع مشاورت درکار ہوگی اور اس میں یورپی اتحادیوں کے جوہری ہتھیاروں کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا۔

سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی حالات کی کشیدگی کے باعث جوہری توازن اور اسٹریٹیجک استحکام کا معاملہ مزید حساس صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے پیش نظر آئندہ مذاکرات آسان دکھائی نہیں دیتے۔ 


اہم خبریں
سماج دشمن عناصر کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ضروری، کھلا نہیں چھوڑ سکتے: مریم نواز
روپے کی قدر میں بہتری، انٹربینک میں ڈالر مزید سستا ہوگیا
ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ؛ قومی ہاکی ٹیم نےآسٹریا کوبھی شکست دے دی
امریکی آبدوز کا بھارتی سمندر میں ایرانی جہاز پر حملہ، 100 سے زائد افراد لاپتہ
آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین ایک بار پھر ملتوی
یورپی ممالک کو شامل کیے بغیر سٹریٹیجک استحکام سے متعلق معاہدہ ممکن نہیں: روس
ایرانی بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا: ترک وزارت دفاع
یو اے ای دو ارب ڈالر کا قرضہ واپس نہیں مانگ رہا، گورنر اسٹیٹ یبنک
آپریشن غضب للحق میں 481 خوارج ہلاک، 696 زخمی ہو چکے: عطا اللہ تارڑ
پاکستان میں آبی بحران شدید، پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہو گئی
پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں 28 دنوں کا بیک اپ موجود ہے، وزیر خزانہ
ایران کیخلاف جنگ غیرقانونی اور جھوٹ پر مبنی ہے، امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر سخت تنقید
پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت
بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان
مارچ میں درجہ حرارت بڑھنے سے غیر معمولی گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان دوسری،بولرز میں ابرار احمدتیسری پوزیشن پرآ گئے





دلچسپ و عجیب
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain