امریکی آبدوز کا بھارتی سمندر میں ایرانی جہاز پر حملہ، 100 سے زائد افراد لاپتہ

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یہ جہاز بھارت میں ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت کے بعد واپس جا رہا تھا اور بھارت اور سری لنکا کے ساحلوں کے قریب موجود تھا۔

رپورٹس کے مطابق کم از کم 100 افراد لاپتہ ہیں جنہیں ہلاک تصور کیا جا رہا ہے، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ سری لنکن بحریہ نے جہاز کو ریسکیو کر لیا ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ خطے میں شدید سفارتی اور عسکری کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ اس حوالے سے متعلقہ ممالک کی جانب سے باضابطہ ردعمل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔

ایرانی بحریہ کا موڈج کلاس فریگیٹ بھارت پہنچا، انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 اور مشق میلان 2026 میں شرکت کی۔

ان مشقوں میں امریکی بحریہ کا آرلِی برک کلاس گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر بھی شریک ہوا جبکہ روسی بحریہ کا اُدالائے کلاس فریگیٹ مارشل شاپوشنیکوف بھی اس بحری اجتماع کا حصہ بنے۔

بین الاقوامی فلیٹ ریویو اور مشق میلان میں مختلف ممالک کی بحری افواج کی شرکت کو خطے میں بحری سفارت کاری اور تعاون کی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔


سماج دشمن عناصر کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ضروری، کھلا نہیں چھوڑ سکتے: مریم نواز
روپے کی قدر میں بہتری، انٹربینک میں ڈالر مزید سستا ہوگیا
ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ؛ قومی ہاکی ٹیم نےآسٹریا کوبھی شکست دے دی
آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین ایک بار پھر ملتوی
یورپی ممالک کو شامل کیے بغیر سٹریٹیجک استحکام سے متعلق معاہدہ ممکن نہیں: روس
ایرانی بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا: ترک وزارت دفاع
یو اے ای دو ارب ڈالر کا قرضہ واپس نہیں مانگ رہا، گورنر اسٹیٹ یبنک
آپریشن غضب للحق میں 481 خوارج ہلاک، 696 زخمی ہو چکے: عطا اللہ تارڑ
پاکستان میں آبی بحران شدید، پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہو گئی
پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں 28 دنوں کا بیک اپ موجود ہے، وزیر خزانہ
ایران کیخلاف جنگ غیرقانونی اور جھوٹ پر مبنی ہے، امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر سخت تنقید
پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت
بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان
مارچ میں درجہ حرارت بڑھنے سے غیر معمولی گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان دوسری،بولرز میں ابرار احمدتیسری پوزیشن پرآ گئے





دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
