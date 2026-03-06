دنیا بھر کی سمندری سطح میں اضافے سے متعلق سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

حالیہ تحقیق میں سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں سمندر کی سطح بعض اندازوں سے تقریباً ایک فٹ (30 سینٹی میٹر) زیادہ ہوگئی ہے۔
مارچ 2026 میں شائع ہونے والی ایک سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا میں سمندری سطح کے بارے میں بہت سی پچھلی اسٹڈیز میں غلط اندازے لگائے گئے تھے۔
محققین نے سینکڑوں تحقیقوں کا جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ تقریباً 90٪ مطالعات میں ساحلی پانی کی اصل اونچائی کو اوسطاً ایک فٹ کم سمجھا گیا تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ساحلی جگہوں پر سمندر پہلے ہی اتنا بلند ہے جتنا سائنسدان پہلے نہیں سمجھتے تھے، جس سے لاکھوں مزید لوگ سیلاب کے خطرے میں آ سکتے ہیں۔
یہ غلطی کیوں ہوئی؟ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کی اونچائی اور سمندر کی سطح کو مختلف طریقوں سے ناپا جاتا رہا۔ ان پیمائشوں میں فرق کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں اصل پانی کی سطح کم ظاہر ہو رہی تھی۔
سمندر کی سطح تیزی سے بڑھنے کی وجوہات میں گلوبل وارمنگ ہے جس سے سمندری پانی گرم ہو کر پھیلتا ہے اور گلیشیئرز اور برفانی چادروں کا پگھلنا۔
بعض ساحلی علاقوں میں زمین کا دھنسنا بھی وجہ ہے۔