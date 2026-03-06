چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا

ایک شخص نے کھانے کے لیے بطخ کو ذبح کیا تو اس پرندے نے اسے لکھ پتی بنا دیا۔
جی ہاں واقعی وسطی چین میں ایک شخص نے بطخ کو ذبح کیا تو گوشت کی صفائی کے دوران اس نے سونا دریافت کیا۔
صوبہ ہونان کے علاقے Longhui سے تعلق رکھنے والے شخص لیو نے بطخ کے معدے میں سونے کے ذرات کو دریافت کیا۔
جب ان ذرات کو جانچا گیا تو تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی اصلی سونا ہے۔
اس شخص کو بطخ کے اندر سے مجموعی طور پر 10 گرام سونا ملا جس کی مالیت لگ بھگ 12 ہزار یوآن (4 لاکھ 86 ہزار پاکستانی روپے سے زائد) تھی۔
لیو کے والد نے بتایا کہ ان کی نظر میں یہ نئے چینی سال کے موقع پر خوش قسمتی کی علامت ہے۔
لیو نے بتایا کہ اس نے بطخ کو ایک دریا کے کنارے پالا تھا جہاں ماضی میں سونے کی کان تھی اور ممکنہ طور پر پرندے نے سونے کے ذرات پر مشتمل مٹی کو نگلا ہوگا۔
بطخ کا جسم سونے کو ہضم یا جذب نہیں کرسکا جو آنتوں میں جاکر پھنس گیا۔
لیو کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ہمارے گاؤں میں لوگوں نے بطخوں میں سونے کو دریافت کیا مگر کبھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ملا۔
یہاں بہنے والے دریا میں کسی زمانے میں سونا نکالا جاتا تھا اور مقامی افراد بھی دریا میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
اس کے بعد حکومت نے سونے کی تلاش پر پابندی عائد کر دی مگر اب اکثر وہاں بطخوں میں سونے کے ذرات ملتے ہیں۔