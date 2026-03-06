تازہ تر ین
اہم خبریں, دلچسپ و عجیب

چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا

ایک شخص نے کھانے کے لیے بطخ کو ذبح کیا تو اس پرندے نے اسے لکھ پتی بنا دیا۔

جی ہاں واقعی وسطی چین میں ایک شخص نے بطخ کو ذبح کیا تو گوشت کی صفائی کے دوران اس نے سونا دریافت کیا۔

صوبہ ہونان کے علاقے Longhui سے تعلق رکھنے والے شخص لیو نے بطخ کے معدے میں سونے کے ذرات کو دریافت کیا۔

جب ان ذرات کو جانچا گیا تو تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی اصلی سونا ہے۔

اس شخص کو بطخ کے اندر سے مجموعی طور پر 10 گرام سونا ملا جس کی مالیت لگ بھگ 12 ہزار یوآن (4 لاکھ 86 ہزار پاکستانی روپے سے زائد) تھی۔

لیو کے والد نے بتایا کہ ان کی نظر میں یہ نئے چینی سال کے موقع پر خوش قسمتی کی علامت ہے۔

لیو نے بتایا کہ اس نے بطخ کو ایک دریا کے کنارے پالا تھا جہاں ماضی میں سونے کی کان تھی اور ممکنہ طور پر پرندے نے سونے کے ذرات پر مشتمل مٹی کو نگلا ہوگا۔

بطخ کا جسم سونے کو ہضم یا جذب نہیں کرسکا جو آنتوں میں جاکر پھنس گیا۔

لیو کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ہمارے گاؤں میں لوگوں نے بطخوں میں سونے کو دریافت کیا مگر کبھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ملا۔

یہاں بہنے والے دریا میں کسی زمانے میں سونا نکالا جاتا تھا اور مقامی افراد بھی دریا میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

اس کے بعد حکومت نے سونے کی تلاش پر پابندی عائد کر دی مگر اب اکثر وہاں بطخوں میں سونے کے ذرات ملتے ہیں۔


اہم خبریں
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ
مشرق وسطیٰ کشیدگی: پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں200کا اضافہ
امریکا و اسرائیل نے ایران میں 13 طبی مراکز کو نشانہ بنایا، اقوام متحدہ
ایران جنگ ، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے :سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا امکان مسترد، کردوں کو لڑنے کی ترغیب
امریکا اسرائیل جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جان سے گئے: یونیسیف





دلچسپ و عجیب
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain