تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

ایکس میں صارفین کو کمانے میں مدد فراہم کرنیوالے نئے فیچرز متعارف

ایلون مسک کے زیرملکیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (ٹوئٹر) میں صارفین کو کمانے کے نئے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔

کمپنی کی جانب سے کریٹیر سبسکرپشنز  کے حوالے سے چند نئے فیچرز متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔

ان میں سے ایک exclusive تھریڈز ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک سبسکرپشن پے وال ہے، اس سے ہٹ کر ایک نیا ڈیش بورڈ اور شیئر ابیل سبسکرپشن کارڈز سمیت دیگر فیچرز صارفین کو دستیاب ہوں گے۔

کمپنی کا ماننا ہے کہ ان فیچرز سے کریٹیرز زیادہ افراد کی توجہ حاصل کرسکیں گے جبکہ انہیں اضافی آمدنی بھی مل سکے گی۔

ایکس کی جانب سے حال ہی میں پیڈ پارٹنر شپ لیبل نامی فیچر متعارف کرایا گیا تھا جس کا اطلاق ان پوسٹ پر ہوتا ہے جن میں موجود مواد اسپانسر ہوتا ہے۔

نئے فیچرز میں سب سے اہم exclusive تھریڈز ہے جس سے صارفین براہ راست ایکس میں اپنی پوسٹس سے آمدنی حاصل کرسکیں گے۔

یہ بنیادی طور پر ٹیزر پوسٹس ہوں گی جس سے لوگوں میں سبسکرپشن کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ مواد صرف سبسکرائبرز کو ہی دستیاب ہوگا۔

واضح رہے کہ ایکس میں کریٹیر ریونیو شیئرنگ پروگرام 2023 میں عالمی سطح پر متعارف کرایا گیا تھا جس سے صارفین اپنی مقبول پوسٹس سے آمدنی حاصل کرسکتے ہیں۔


اہم خبریں
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ
مشرق وسطیٰ کشیدگی: پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں200کا اضافہ
امریکا و اسرائیل نے ایران میں 13 طبی مراکز کو نشانہ بنایا، اقوام متحدہ
ایران جنگ ، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے :سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا امکان مسترد، کردوں کو لڑنے کی ترغیب
امریکا اسرائیل جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جان سے گئے: یونیسیف





دلچسپ و عجیب
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain