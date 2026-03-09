تازہ تر ین
پاکستان

ایران میں پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی کیلئے رجسٹریشن کرانے کی ہدایت

تہران:ایران میں پاکستان کے سفیر نے ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں سے سفارتخانے میں اپنی رجسٹریشن یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔

ایران میں بسوں کی دستیابی میں جاری مشکلات اور دیگر چیلنجز کے پیش نظر پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے اپنے ٹویٹ میں پاکستانی شہریوں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر سفارت خانے میں رجسٹریشن کرائیں تاکہ ان کی وطن واپسی کے منصوبے میں کسی تاخیر سے بچا جا سکے۔

سفیر نے خاص طور پر قم میں مقیم پاکستانی شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری وطن واپسی کے لیے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کے بعد سفارت خانہ شہریوں کی روانگی کے انتظامات کو بلا تاخیر مکمل کرے گا۔

دوسری طرف سعودی عرب میں تعینات پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کے دوران صبر، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔

انہوں نے کمیونٹی کو خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔


اہم خبریں
جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کوسنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا: سربراہ آئی ایم ایف
ایران کے شمالی اسرائیل اور بحرین کی آئل ریفائنری پرحملے
عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے
وزیر اعظم کا قومی ہاکی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان
سپین، جرمنی کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکی اسرائیلی حملے کی مخالفت کر دی
ایران جنگ ، امریکا کو شکست ہو سکتی ہے:نامور چینی نجومی کی چونکا دینے والی پیشگوئی
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے
تبدیل ہوتی علاقائی و عالمی صورتحال: وزیراعظم نے اجلاس طلب کرلیا، اہم فیصلے متوقع
کراچی اور لاہور میں امریکی قونصلیٹ سروسز بدستور معطل
پاکستان کی سعودیہ سے 10 سال کیلیے 5 ارب ڈالر ڈپازٹ اور تیل کی سہولت کی درخواست
ڈیرہ غازی خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی ، 4 دہشتگرد ہلاک
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی برقرار، 13 ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی
جیٹ فیول مہنگا ہونے سے فضائی کرایوں میں بھاری اضافے کا خدشہ
توانائی بحران، بنگلادیش کا یونیورسٹیاں بند کرنےکا اعلان
عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛ 300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم
ایف بی آئی نیٹ ورک پر چینی ہیکرز کے سائبر حملے کاخدشہ





دلچسپ و عجیب
بیالیس دانتوں والا ملائشین شہری
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain