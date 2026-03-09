فون بیٹری کو تیزی سے ختم کرنے والی 4 عام ترین عادات

بیٹری کا تیزی سے ختم ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے خاص طور پر اگر آپ چند عادات کو کنٹرول نہیں کرتے۔
بیٹری کے مسلسل استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائس کو ہر ہفتے زیادہ بار چارجنگ / ڈس چارجنگ سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے۔
وقت کے ساتھ زیادہ چارجنگ کے نتیجے میں بیٹری لائف معمول سے پہلے سے ختم ہونے لگتی ہے اور نئی بیٹری لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے جوکہ اب اتنا آسان نہیں، کیونکہ اب بیشتر فونز میں بیٹریز فکس ہوتی ہیں خود بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔
تو ایسی 4 بری عادات کے بارے میں جانیں جو بیٹری لائف کو بہت تیزی سے ختم کرتی ہیں۔
ہر ایپ کے نوٹیفکیشنز ان ایبل کرنا
پش نوٹیفکیشنز اور بیٹری کے درمیان تعلق واضح ہے۔
ہر نوٹیفکیشن کے ساتھ فون بیدار ہوتا ہے، ایپس بیک گرؤنڈ میں کام کرتی رہتی ہیں تاکہ ڈیٹا ریفریش ہوتا رہے اور اضافی ساؤنڈز یا وائبریشنز سے بھی اضافی پاور خرچ ہوتی ہے۔
ویسے تو پش نوٹیفکیشنز سے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب چند ایپس کے لیے انہیں ان ایبل کیا جائے اور بیٹری بھی زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔
مگر جب آپ ہر ایپ کو نوٹیفکیشنز کو ان ایبل کر دیتے ہیں تو وہ ایپس مسلسل متحرک رہتی ہیں اور فون پاور کو خرچ کرتی رہتی ہیں۔
سوشل میڈیا ایپس اس حوالے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ان میں مختلف ذرائع سے نوٹیفکیشنز موصول ہوتے رہتے ہیں، جیسے کسی نے پوسٹ کو لائیک کر دیا، آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا اور دیگر۔
ایپس کے درمیان سوئچ کرنا اور بیک گراؤنڈ میں رکھنا
ایسی ایپس جو بیک گراؤنڈ میں متحرک نہیں ہوتیں، فون کی بیٹری کو چوستی نہیں، مگر جب آپ ایپس کو سوئچ کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں محفوط رکھتے ہیں تو وہ ایپس مسلسل بیٹری پاور کو استعمال کرتی ہیں۔
جب بھی آپ ایک وقت میں متعدد ایپس میں بیک وقت سوئچ ہوتے ہیں تو فون پراسیسر کو زیادہ محنت کرنا پرتی ہے۔
جب بھی آپ ایک سے دوسری ایپ میں منتقل ہوتے ہیں تو پراسیسر کو اس ایپ کے ایکٹیو اسٹیٹس کو کلوز کرکے دوسری ایپ کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، مگر پہلی ایپ بند نہیں ہوتی بلکہ بیک گرؤنڈ میں منتظر ہوتی ہے کہ آپ کب اسے اوپن کریں۔
ایپس کو صحیح طرح بند نہ کرنے سے بیٹری تیزی سے خرچ ہوتی ہے کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہتی ہیں۔
ایپس بیک گرؤنڈ یوز ایج کو کنٹرول نہ کرنا
متعدد ایپس بیک گرؤنڈ میں اس وقت بھی کام کرتی رہتی ہیں جب صارف کی جانب سے انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔
یہ ایپس ہر وقت لوکیشن، مائیکرو فون، کیمرے اور کانٹیکٹس تک رسائی حاصل کرتی رہتی ہیں جس سے بیٹری لائف متاثر ہوتی ہے۔
عام طور پر سوشل میڈیا ایپس ایسا زیادہ کرتی ہیں مگر اسٹریمنگ ایپس، رائیڈ شیئرنگ ایپس اور گیمز وغیرہ بھی بیک گراؤنڈ میں سرگرم رہتی ہیں۔
ان ایپس سے بیٹری لائف کو بچانے کے لیے ان کی کیمرے اور مائیکرو فون تک رسائی کو ٹرن آف کیا جائے گا۔
اسی طرح لوکیشن تک رسائی کو only when you are using the app سے تبدیل کیا جائے، جس سے بھی بیٹری کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔
ہر وقت فون میں گیم کھیلنا
اگر آپ زیادہ ریسورسز استعمال کرنے والے گیمنگ ایپس کھیلنا پسند کرتے ہیں تو اس سے بھی بیٹری لائف بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے۔
درحقیقت تمام گیمز یہاں تک کہ کینڈی کرش کو روزانہ کھیلنے سے بھی بیٹری متاثر ہوتی ہے۔
گیمز میں زیادہ گرافکس استعمال ہوتے ہیں جبکہ ہر گیم سی پی وی، جی پی یو، اسکرین اور نیٹ ورک کو استعمال کرتی ہے اور بیٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔