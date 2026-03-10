تازہ تر ین
اہم خبریں, صحت

مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کرنے لگے:نئی تحقیق

نئی تحقیق کے مطابق مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں

ہارورڈ بزنس ریویو کے محققین نے متعدد انڈسٹریز کے امریکا میں مقیم 1500 ملازمین کا سروے کیا اور ان میں کارکردگی اور پیداوار پڑھانے کے لیے اے آئی استعمال کرنے والوں میں نقصان دہ رجحان کی نشاندہی کی۔

تحقیق میں اے آئی استعمال کرنے والوں میں شدید زہنی تھکاوٹ دیکھی گئی جس کے نتیجے میں ان کو اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آئی۔

محققین نے اس کے لیے ’بھیجا فرائی (برین فرائی)‘ کی اصطلاح استعمال کی۔

سروے میں شامل شرکا نے اس کیفیت کی علامات میں سر درد، فیصلہ سازی میں سستی اور ذہنی دھندلاہٹ سے متعلق بتایا۔


