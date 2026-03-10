تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

دیامر بھاشا ڈیم پانی اور انرجی سکیورٹی کیلئے اہم ہے: چیئرمین واپڈا

واپڈا اور ڈیمز عملدرآمد کمیٹی کے چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ (ر) جنرل محمد سعید نے اجلاس کی صدارت کی جس میں دیامر بھاشا ڈیم کے لیے باقی ماندہ زمین کے حصول اور منتقلی اور متاثرین کو ہاؤس ہولڈ پیکیج کی ادائیگی پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔

لیفٹیننٹ (ر) جنرل محمد سعید کا کہنا تھا کہ دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کی واٹر، فوڈ اور انرجی سکیورٹی کیلئے نہایت اہم ہے، قومی اہمیت کے اس پراجیکٹ کی بلا تاخیر تکمیل انتہائی ضروری ہے، پراجیکٹ کی بلا تاخیر تکمیل میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

اُنہوں نے کہا کہ واپڈا 2025 کے معاہدے پر عملدرآمد کے لیے پرعزم ہے، مقامی افراد دیامر بھاشا ڈیم پراجیکٹ کی بروقت تعمیر کو یقینی بنانے میں معاونت کریں، گلگت بلتستان کی انتظامیہ زمین کی خریداری اور متعلقہ اُمور میں تیزی لائے۔

چیئرمین واپڈا کا کہنا تھا کہ مقامی لوگ دیامر بھاشا ڈیم پراجیکٹ کے سٹیک ہولڈر بنیں اور اس کی بروقت تکمیل میں مدد کریں، حقوق دو ڈیم بناؤ کمیٹی لوگوں کو دیامر بھاشا ڈیم کے طویل مدتی فوائد بارے آگاہ کرے، مقامی لوگ پراجیکٹ کے طویل مدتی اور پائیدار فوائد میں شراکت دار بنیں۔

لیفٹیننٹ (ر) جنرل محمد سعید نے کہا کہ دریائے سندھ پر زیرتعمیر دیامر بھاشا ڈیم ایک میگا، کثیر المقاصد منصوبہ ہے، پراجیکٹ مکمل ہونے پر زرعی مقاصد کیلئے 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا،دیامر بھاشا ڈیم سے 4500 میگاواٹ ماحول دوست اور کم لاگت پن بجلی بھی حاصل ہوگی۔

اُن کا مزید کہنا تھا کہ ڈیمز عملدرآمد کمیٹی کا قیام سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کی روشنی میں جولائی 2018 میں عمل میں لایا گیا،عملدرآمد کمیٹی کا مقصد دیامر بھاشا اور مہمند ڈیمز پر تعمیراتی کام کے جلد آغاز اور ان منصوبوں کی بروقت تکمیل ہے۔

خیال رہے عملدرآمد کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں، کمیٹی کا یہ آٹھواں اجلاس تھا۔


اہم خبریں
رواں مالی سال کے آٹھ ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 43 فیصداضافہ
دیامر بھاشا ڈیم پانی اور انرجی سکیورٹی کیلئے اہم ہے: چیئرمین واپڈا
ایران نے عرب ممالک پر 2ہزارڈرونز اور 5سومیزائل داغے: رپورٹ
آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا: قطر
بحرین: اسرائیل کیلئے جاسوسی کرنیوالا بھارتی گرفتار
مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کرنے لگے:نئی تحقیق
فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی سے 507 ملین ڈالر حاصل
ائیرلائنزکا بین الاقوامی کرایوں میں 10 سے 28 ہزار روپے تک اضافہ
اسحاق ڈار کا بحرینی زیرخارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال
خیبرپختونخوا میں تمام سرکاری و نجی جامعات جمعہ اور ہفتہ کو بند رہیں گی
تہران : شمالی کوریا کے سفارت خانے پرمیزائل حملہ
سندھ میں سکول دو ہفتے بند، دفاتر ہفتے میں چار دن کھلیں گے
قومی اسمبلی : بلز کی منظوری، حکومتی اتحادی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں
امریکی صدرکاایران جنگ جلد ختم ہونےکا اعلان، خام تیل کی قیمتیں 8 فیصد گر گئیں
چھ ہزار 200روپے اضافہ،تولہ سونا 5لاکھ 39ہزار 562کا ہوگیا
ایران جنگ: حج فلائٹ شیڈول کی تیاری بھی متاثر





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain