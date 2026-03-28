سینئرزکانامناسب رویہ؛علیزے شاہ عینا آصف کے حق میں بول پڑیں

معروف اداکارہ علیزے شاہ ابھرتی ہوئی اداکارہ عینا آصف کی حمایت میں کھل کرسامنے آگئیں۔
عینا آصف نے ایک پروگرام میں سینئر اداکاروں کے رویے کے بارے میں کھل کر بات کی تھی، جس میں کہاتھا کہ بعض اوقات بڑے فنکار نئے یا کم تجربے کار اداکاروں کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان پر طنز کرتے ہیں۔
علیزے شاہ نے عیناآصف کے بیان کا کلپ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بڑے ستارے کبھی کبھار سیٹ پر آپ کی قدر نہیں کرتے یا آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، عینا آصف ہماری نسل کی بہترین اداکارہ ہیں اور انتہائی جذباتی ذہانت رکھتی ہیں، وہ ہر بات میں درست ہیں اور افسوس کہ یہ تجربہ اکثر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر ان کے ساتھ جو شوبز کے پسِ منظر سے تعلق نہیں رکھتیں، میں ان پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ سب کے سامنے بیان کیا۔علیزے شاہ نے نوجوان اداکارہ کی جرأت، ایمانداری اور سچائی کو سراہتے ہوئے انہیں سوشل میڈیا پر اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایااورکہا کہ یہ اقدام نوجوان فنکاروں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے کہ وہ اپنے حقوق اور تجربات کے بارے میں کھل کر بات کریں اور سینئرز کے منفی رویوں کے سامنے خاموش نہ رہیں۔