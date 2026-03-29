ہیری پوٹر فلم کا ٹیزر ٹریلر نیا ریکارڈ قائم کر گیا

مشہور فلم سیریز ہیری پوٹر کی پہلی فلم “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” کے نئے ٹیزر ٹریلر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ٹیزر ٹریلر اب تک کا HBO کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹریلر بن گیا ہے، جسے دنیا بھر کے لاکھوں صارفین نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔
فلم کے مداح اس ٹریلر کو دیکھ کر خاصے پرجوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں زبردست ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیری پوٹر کی جادوئی دنیا آج بھی پہلے کی طرح دلکش اور متاثر کن ہے۔
ماہرین کے مطابق اس کامیابی کی بڑی وجہ فلم کی مقبولیت اور پرانی یادوں کا تازہ ہونا ہے، جس نے ناظرین کو دوبارہ اس دنیا کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔