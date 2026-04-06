لاہور: چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے ڈاکٹر کی لاش ملنے کا معمہ حل، ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات

لاہور(6 اپریل 2026): چلڈرن اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی سے ڈاکٹر احمد لطیف کی لاش ملنے کے واقعے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
چلڈرن اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی سے ڈاکٹر احمد لطیف کی لاش ملنے کے واقعے میں اہم پیش فرت ہوئی ہے، پولیس اور فیملی ذرائع کے مطابق پسند کی شادی کے بعد طلاق ڈاکٹر احمد لطیف کی موت کا باعث بنی۔
فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر احمد نے دو سال قبل پسند کی شادی کی تھی اور وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، تاہم چند ماہ قبل بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ شدید ڈیپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔
ڈاکٹر احمد گزشتہ تین روز سے گھر نہیں آئے تھے، جس پر اہل خانہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسپتال ریکارڈ کے مطابق متوفی گزشتہ دو روز سے ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر تھے۔
واقعہ اس وقت منظرِ عام پر آیا جب سیکیورٹی گارڈز نے پارکنگ میں موجود ایک گاڑی سے تعفن اٹھنے پر انتظامیہ کو مطلع کیا۔ پولیس نے جب گاڑی کھولی تو ڈاکٹر احمد ڈرائیونگ سیٹ پر مردہ حالت میں پائے گئے۔
پولیس کے مطابق تلاشی کے دوران گاڑی کی چابی وہیں موجود تھی اور ڈاکٹر احمد کی سیٹ بیلٹ بھی بندھی ہوئی تھی، جبکہ ان کا موبائل فون بند تھا۔ پولیس نے گاڑی سے ڈیپریشن کی ادویات بھی برآمد کر لی ہیں۔
پولیس واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا تعین کیا جا سکے، تاہم ابتدائی شواہد ذہنی دباؤ اور اس سے جڑے حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔