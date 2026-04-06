تازہ تر ین
اہم خبریں

پنجاب حکومت نے مارکیٹیں رات 8 بجے بندکرنےکی تجویز مسترد کردی

پنجاب  حکومت  نے  مارکیٹیں  رات 8  بجے  بند کرنے کی تجویز  مسترد کر دی ہے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو  پیش کردہ سفارشات منظور نہ ہوسکیں ۔

 ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق پنجاب بھر میں مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھلی رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔

ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق مارکیٹس جلد بند کرنے کی تجویز فی الحال مؤخر کردی گئی ہے اور اوقات کار میں تبدیلی پر مزید مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے، اوقات کار کے حوالے سے تاجر تنظیموں اور کاروباری نمائندوں سے مشاورت جاری ہے۔

دوسری جانب وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہےکہ تاجروں سے مشاورت جاری ہے، مارکیٹ رات 8 بجے بند کرنے پر تاجروں کو کچھ اعتراضات ہیں جس پر بات چیت جاری ہے، مشاورت مکمل ہونے کے بعد وفاق کو آگاہ کیا جائےگا۔


اہم خبریں
ایس ای سی پی نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی تجویز دیدی
لاہور: چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے ڈاکٹر کی لاش ملنے کا معمہ حل، ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات
سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ
نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ پر ایک اور بڑی شرط عائد!
وفاقی حکومت نے قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹس کیلئے سبسڈی کا آغاز کر دیا
گھی اور تیل کی قیمتوں میں 150روپے فی کلو تک اضافےکا امکان
خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق، 105 زخمی ہوئے،پی ڈی ایم اے
آئندہ چند روز میں ملک میں بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی
یو اے ای کو رقم واپسی، پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی سہولت مانگ لی
میٹرک بورڈ آفس کی ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے سے متعلق اہم خبر
پیٹرول سستا حاصل کرنے کے لیے کیسے اپلائی کریں؟
2 سرکاری چھٹیوں کا اعلان ہوگیا
خیرپور میں بچوں میں منکی پاکس وبا کی تصدیق کردی گئی





دلچسپ و عجیب
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟
روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی دلچسپ وجہ جانیں
ٹائی ٹینک سے 5 گنا زیادہ بڑا بحری جہاز جلد اولین سفر پر روانہ ہونے کیلئے تیار
امتحان میں نقل کرنے کا نیا ٹرینڈ، چین میں طلبا کیلئے ’’اسمارٹ چشمے‘‘ کرائے پر دستیاب
انسٹا گرام اسٹوریز کے حوالے سے ایک بہترین فیچر کی آزمائش
کیا مصنوعی ذہانت (اے آئی) دجالی فتنے سے منسوب ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain