فخر زمان نے ٹی 20 سے ریٹائرمنٹ کی خبروں پر خاموشی توڑ دی

پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کے اوپنر بیٹر فخر زمان نے ٹی 20 سے ریٹائرمنٹ کی خبروں پر خاموشی توڑ دی ہے۔

قومی کرکٹر فخر زمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے اختتام کے بعد ریٹائرمنٹ پر غور کیا تھا لیکن بعد میں فیصلہ کیا کہ ریٹائرمنٹ نہیں لے رہا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اپنے ٹی 20 کیریئر کو شاندار طریقے سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔

واضح رہے کہ  35 سالہ بیٹر پاکستان کی جانب سے ٹی20 انٹرنیشنل میں ایک نمایاں کھلاڑی رہے ہیں۔ انہوں نے 120 میچز میں 132.51 کے عمدہ اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 2 ہزار 494 رنز بنائے ہیں، جن میں 14 نصف سنچریاں شامل ہیں۔

انہوں نے پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور وہ مسلسل 11ویں سیزن میں ٹیم کا حصہ ہیں۔


ایس ای سی پی نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی تجویز دیدی
پنجاب حکومت نے مارکیٹیں رات 8 بجے بندکرنےکی تجویز مسترد کردی
لاہور: چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے ڈاکٹر کی لاش ملنے کا معمہ حل، ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات
سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ
نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ پر ایک اور بڑی شرط عائد!
وفاقی حکومت نے قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹس کیلئے سبسڈی کا آغاز کر دیا
گھی اور تیل کی قیمتوں میں 150روپے فی کلو تک اضافےکا امکان
خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق، 105 زخمی ہوئے،پی ڈی ایم اے
آئندہ چند روز میں ملک میں بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی
یو اے ای کو رقم واپسی، پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی سہولت مانگ لی
میٹرک بورڈ آفس کی ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے سے متعلق اہم خبر
پیٹرول سستا حاصل کرنے کے لیے کیسے اپلائی کریں؟
2 سرکاری چھٹیوں کا اعلان ہوگیا
خیرپور میں بچوں میں منکی پاکس وبا کی تصدیق کردی گئی





دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟
روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی دلچسپ وجہ جانیں
ٹائی ٹینک سے 5 گنا زیادہ بڑا بحری جہاز جلد اولین سفر پر روانہ ہونے کیلئے تیار
امتحان میں نقل کرنے کا نیا ٹرینڈ، چین میں طلبا کیلئے ’’اسمارٹ چشمے‘‘ کرائے پر دستیاب
انسٹا گرام اسٹوریز کے حوالے سے ایک بہترین فیچر کی آزمائش
کیا مصنوعی ذہانت (اے آئی) دجالی فتنے سے منسوب ہے؟
