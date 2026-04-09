گوگل میپس میں 3 فیچرز کا اضافہ کر دیا گیا

گوگل نے میپس کے لیے 3 نئے فیچرز متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔

ویسے تو گوگل میپس کا مقصد لوگوں کو نیوی گیشن میں مدد فراہم کرنا ہے۔

مگر ان نئے فیچرز میں ریویوز، فوٹوز اور ویڈیوز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے کسی جگہ جانے کا منصوبہ بنانا آسان ہوسکے۔

ان میں سے ایک فیچر نئی تصاویر اور ویڈیوز ریکومینڈیشنز کا ہے۔

گوگل میپس میں کسی لوکیشن کی تصاویر یا ویڈیز کو شیئر کرنا مشکل نہیں مگر اب ایپ کی جانب سے آپ کی محفوظ کی گئی تصاویر کی بنیاد پر تصاویر اور ویڈیو سجیشنز دی جائیں گی۔

ایسا اسی وقت ممکن ہوگا اگر آپ اس کی اجازت دیں گے۔

یہ نیا فیچر کنٹری بیوٹ ٹیب میں ہوگا جو کہ ایپ کے نیچے موجود ہوتا ہے اور اس میں اسکرولنگ کے دوران آپ ریکومینڈیشنز دیکھ سکیں گے۔

یہ واضح نہیں کہ مخصوص تصاویر اور ویڈیوز ریکومینڈیشنز کا تعین کیسے کیا جائے گا۔

ایک نیا فیچر جیمنائی اے آٗی ماڈل پر مبنی ہے جو کہ آپ کی تصاویر میں آٹو کیپشن کا اضافہ کرے گا۔

جب بھی آپ تصویر کو شیئر کرنے کے لیے سلیکٹ کریں گے تو جیمنائی کی جانب سے خودکار طور پر اس کا تجزیہ کرکے کیپشن فراہم کیا جائے گا۔

یہ فیچر اس وقت مددگار ثابت ہوگا جب آپ متعدد تصاویر کو سلیکٹ کریں گے مگر کیپشن لکھنے کی زحمت نہیں کریں گے۔

آپ اس کیپشن کو تصاویر میپس میں پوسٹ کرنے سے قبل ایڈٹ یا ڈیلیٹ بھی کرسکتے ہیں۔

تیسرا فیچر گوگل میپس کے لوکل گائیڈ کمیونٹی پروگرام کے حوالے سے ہے۔

آپ اس میں کنٹری بیوٹ کرکے جو پوائنٹس حاصل کرتے ہیں وہ نمایاں کیے جائیں گے جبکہ زیادہ کنٹری بیوٹ کرنے والوں کے لیے گولڈ پروفائلز کا تحفہ دیا جائے گا۔


