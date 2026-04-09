مہنگی ایل پی جی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، قیمت میں بڑی کمی کا اعلان

کراچی(9 اپریل 2026): مہنگی ایل پی جی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف کی خبر سامنے آئی ہے، ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق مہنگی ایل پی جی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف کی خبر سامنے آئی ہے، ملک بھر میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کی بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ اس کمی کے بعد کراچی میں ایل پی جی کی قیمت 440 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔
ایف پی سی سی آئی ایل پی جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر علی حیدر کے مطابق ایران میں جنگ بندی، عید اور نوروز کی چھٹیوں کے بعد سرحدیں کھلنے سے ایل پی جی کی سپلائی بہتر ہوئی ہے۔
علی حیدر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے تین سرحدی علاقوں تافتان، 250 بارڈر اور مند سے 7 ہزار ٹن ایل پی جی پاکستان پہنچ چکی ہے، جبکہ پورٹ قاسم پر بھی ایل پی جی کا ایک جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے۔
علی حیدر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں 65 فیصد درآمدی ایل پی جی استعمال ہوتی ہے جس کا 90 فیصد حصہ ایران سے آتا ہے، سپلائی میں بہتری کے باعث رواں ہفتے قیمتوں میں مزید 50 روپے تک کمی کی توقع ہے۔
واضح رہے کہ اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 304 روپے فی کلو مقرر کی تھی، تاہم منافع خور اور مفاد پرست عناصر سرکاری قیمت سے 130 روپے زائد وصول کر رہے تھے، جس سے قیمت 450 سے 470 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اب سپلائی بحال ہونے سے قیمتوں میں کمی کا رجحان شروع ہو گیا ہے۔