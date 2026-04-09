مہنگی ایل پی جی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، قیمت میں بڑی کمی کا اعلان

کراچی(9 اپریل 2026): مہنگی ایل پی جی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف کی خبر سامنے آئی ہے، ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کردیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق مہنگی ایل پی جی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف کی خبر سامنے آئی ہے، ملک بھر میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کی بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ اس کمی کے بعد کراچی میں ایل پی جی کی قیمت 440 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔

ایف پی سی سی آئی ایل پی جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر علی حیدر کے مطابق ایران میں جنگ بندی، عید اور نوروز کی چھٹیوں کے بعد سرحدیں کھلنے سے ایل پی جی کی سپلائی بہتر ہوئی ہے۔

علی حیدر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے تین سرحدی علاقوں تافتان، 250 بارڈر اور مند سے 7 ہزار ٹن ایل پی جی پاکستان پہنچ چکی ہے، جبکہ پورٹ قاسم پر بھی ایل پی جی کا ایک جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے۔

علی حیدر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں 65 فیصد درآمدی ایل پی جی استعمال ہوتی ہے جس کا 90 فیصد حصہ ایران سے آتا ہے، سپلائی میں بہتری کے باعث رواں ہفتے قیمتوں میں مزید 50 روپے تک کمی کی توقع ہے۔

واضح رہے کہ اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 304 روپے فی کلو مقرر کی تھی، تاہم منافع خور اور مفاد پرست عناصر سرکاری قیمت سے 130 روپے زائد وصول کر رہے تھے، جس سے قیمت 450 سے 470 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اب سپلائی بحال ہونے سے قیمتوں میں کمی کا رجحان شروع ہو گیا ہے۔


اہم خبریں
لاشوں سے سچ اگلوانے والی ڈاکٹر روحینہ حسن سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات
مہنگی ایل پی جی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، قیمت میں بڑی کمی کا اعلان
کراچی؛ 2 کروڑ کے فراڈ میں مفرور شریک ملزم سابق بینکر گرفتار
سندھ میں رواں سال منکی پاکس کا تیسرا کیس رپورٹ
اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ میں ٹیلیفونک رابطہ، امن کیلیے تعاون بڑھانے پر اتفاق
مکہ مکرمہ کے آسمان پر خوبصورت بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار
کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نوٹیفکیشن جاری
ڈاکو ’’کسٹم اہلکار‘‘ بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اُڑے!
ترسیلاب زر میں 16.5 فیصد اضافہ، مارچ میں 3.8 ارب ڈالر موصول
پیٹرول کتنے روپے سستا ہوگا؟ وزیراعظم نے عوام کو خوشخبری سنا دی
ایران امریکا جنگ بندی پر خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
شہرکی خبریں جوہر ٹاؤن میں ’’پلانٹ فار پاکستان‘‘ بہار شجرکاری مہم کا افتتاح
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن
2 ججوں کی اطلاعات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیس کی سماعت سے معذرت
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی قانونی پیش رفت





دلچسپ و عجیب
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
