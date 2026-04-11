تازہ تر ین
پاکستان

بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے ہونیوالی تباہی اور ہلاکتوں کی رپورٹ جاری

 پی ڈی ایم اے نے صوبے میں حالیہ بارشوں سے ہونے والی تباہ کاریوں پر رپورٹ جاری کر دی۔

 

رپورٹ کے مطابق 20 مارچ سے شروع ہونے والی بارشوں کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی ہے، جن میں 13 بچے اور 7 مرد شامل ہیں۔

 

موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں 17 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 11 بچے، 4 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔

 

پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث 65 مویشی ہلاک جبکہ 167 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔

 

متاثرہ گھروں میں سے 35 مکمل طور پر تباہ جبکہ 132 کو جزوی نقصان پہنچا۔

 

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے اور متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain