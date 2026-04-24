کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا

(ویب ڈیسک) کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا۔ کراچی کے شہریوں کو  ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پانی ذخیرہ کر لیں اور اس  کا استعمال احتیاط سے کریں۔

 

تفصیلات کے مطابق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے شہر کے بڑے حصے میں پانی کی فراہمی معطل رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔

 

کراچی کے دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر نئی ٹرانسمیشن لائن کو  مین لائن سسٹم سے منسلک کرنے کے لیے کل سے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر کو 48 گھنٹوں تک 250 ملین گیلن روزانہ پانی کی قلت کا سامنا رہے گا۔

 

کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے بتایا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پراجیکٹ کے تحت ٹرانسمیشن لائن نمبر 5 کی انٹر کونکٹنگ کا کام 25 اپریل بروز ہفتہ دوپہر 12 بجے شروع ہوگا جو 27 اپریل تک جاری رہے گا۔

 

دھابیجی کے 21 میں سے 9 پمپس بند رکھے جائیں گے اور 7 پمپس 27 اپریل تک بحال کر دیے جائیں گے، جبکہ 2 پمپس مزید 5 دن تک تکنیکی کام کے لیے بند رہیں گے۔

 

اس تعمیراتی کام کے دوران فورتھ فیز، K-II اور K-III سسٹمز سے پانی کی سپلائی مکمل بند رہے گی۔

 

متاثر ہونے والے علاقوں میں نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33 اور گلستانِ جوہر جبکہ گلشنِ اقبال، صدر اور چنیسر ٹاؤن کے مختلف حصے شامل ہیں۔

 

کراچی کو عام طور پر 650  ملین گیلن روزانہ  پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو اس بندش کے دوران کم ہو کر تقریباً 400 MGD رہ جائے گا جبکہ نیپا، صفورہ اور سخی حسن پر قائم واٹر ہائیڈرنٹس بھی اس مدت کے دوران بند رہیں گے۔

 

واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ اس اپ گریڈیشن سے مستقبل میں پانی کی ترسیل بہتر ہوگی اور سسٹم میں پریشر مستحکم ہوگا۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور پہلے سے ذخیرہ کر لیں تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔


