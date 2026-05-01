تازہ تر ین
پاکستان

ملک میں پولیو وائرس کے دو نئے کیس سامنے آ گئے

اسلام آباد(یکم مئی 2026): پاکستان میں پولیو وائرس کے مزید دو نئے کیسز سامنے آگئے ہیں، جس کے بعد رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے۔

قومی ادارہ صحت کے ذرائع کے مطابق دونوں نئے کیسز صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع بنوں اور شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، بنوں کی یونین کونسل جانی خیل اور شمالی وزیرستان کی یونین کونسل غریوم سے پولیو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ یونین کونسل جانی خیل اور غریوم کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو پولیو ٹیموں کے لیے ‘ناقابلِ رسائی’ قرار دیے گئے ہیں۔

ان علاقوں میں سیکیورٹی وجوہات اور امن و امان کی نازک صورتحال کے باعث باقاعدگی سے پولیو مہم نہیں چلائی جا سکی، جس کی وجہ سے بچے اس موذی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔


اہم خبریں
مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان
کراچی پولیس کی کارروائی، سویابین آئل چوری کرنیوالے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار
باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں، غیرمسلم کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی: بھارتی اداکارہ
فارن فنڈنگ کیس: عمران خان کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ، چالان پھر پیش نہ ہوسکا
گوگل کروم میں سکیورٹی مسائل کو ختم کرنے کیلئے نئی اپ ڈیٹ جاری
پان، سگریٹ اور نسوار کی فروخت اور استعمال پر پابندی
کل سے پیٹرول پمپس پر پانچ دن کی ہڑتال سے متعلق پمپ مالکان کا بیان سامنے آگیا
رجب بٹ کی نامناسب ویڈیو پر رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز کی شدید تنقید، بے شرم کہہ دیا
موٹر سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع کا فیصلہ
اےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع
سی ایس ایس امتحان 2025 کے نتائج جاری
انڈین فلم فیسٹیول میں پاکستانی سینما کی دھوم
شوگر ملز ایکسپورٹ سبسڈی کیس، اپیل 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر
سعودی وزارتِ صحت کی عازمین حج کیلئے اہم ہدایات جاری
عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ رویتِ ہلال ریسرچ کونسل کی اہم پیشگوئی سامنے آگئی
حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!





دلچسپ و عجیب
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ
مئی میں بلیو مون کا نظارہ کب ہوگا؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain