تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ایران کے خلاف جنگ سیزفائر کے بعد ختم ہوچکی، ٹرمپ انتظامیہ

( ویب ڈیسک )ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ اپریل کے اوائل میں ہونے والی جنگ بندی کے باعث ’ختم‘ ہو چکی ہے،اب جنگ کیلئے کانگریس سے منظوری کی ضرورت نہیں۔

 

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس قانونی تشریح کا مقصد وائٹ ہاؤس کو اس ضرورت سے بچانا ہے جس کے تحت اسے کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے امریکی کانگریس سے باقاعدہ منظوری لینا پڑتی ہے۔

 

رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد کوئی براہِ راست تصادم نہیں ہوا، وار پاورز ریزولوشن کے تحت 60 دن کے اندر کانگریس کی منظوری لازمی تھی، ایران پر امریکی اوراسرائیلی حملے کو 60 دن مکمل ہوچکے ہیں۔

 

 

 

اس منطق کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ وہ 1973 کے ’وار پاورز ریزولوشن‘ کی خلاف ورزی نہیں کر رہی جو صدر کو پابند کرتا ہے کہ وہ 60 دن سے زائد جاری رہنے والی کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے رجوع کرے۔

 

ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر  اے پی نیوز کو بتایا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ سات اپریل سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد دونوں افواج کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔

 

اگرچہ ایران نے اب بھی آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے اور امریکی بحریہ نے ایرانی تیل کے ٹینکرز روکنے کے لیے ناکہ بندی کر رکھی ہے لیکن وائٹ ہاؤس اسے فعال جنگ نہیں مان رہا۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain