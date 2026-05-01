تازہ تر ین
انٹر نیشنل

چینی کمپنیوں کو بنگلہ دیش میں تیل و گیس کی تلاش کا ٹھیکہ مل گیا

( ویب ڈیسک )بنگلہ دیش میں توانائی کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت نے تیل اور گیس کی تلاش کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تین نئی کھدائیوں کا آغاز کیا جائے گا۔

 

کابینہ کی سرکاری خریداری سے متعلق کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی کمپلیکس میں منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر خزانہ امیر خسرو محمود چوہدری نے کی۔ اجلاس میں توانائی منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایندھن اور دیگر بنیادی اشیاء کی درآمد سے متعلق متعدد فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی۔

 

سرکاری حکام کے مطابق دو گیس کنوؤں ’شریکال ڈیپ-1‘ اور ’مبارک پور ڈیپ-1‘ کی کھدائی کا ٹھیکہ چینی کمپنی سی این پی سی چونکنگ ڈرلنگ انجینئرنگ کمپنی کو دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ٹرن کی بنیاد پر ہوگا جس میں ڈیزائن، آلات کی فراہمی، تعمیر اور ٹیسٹنگ شامل ہے، اور اس کی مالیت تقریباً 59.47 ملین ڈالر (تقریباً 713.64 کروڑ ٹکا) ہے۔

 

 

 

اسی طرح ایک اور معاہدے کے تحت ’سلہٹ-12‘ کنویں کی کھدائی کا ٹھیکہ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن (سینوپیک) کی ذیلی کمپنی سینوپیک انٹرنیشنل پیٹرولیم سروس کارپوریشن کو دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی لاگت تقریباً 16.22 ملین ڈالر (تقریباً 232.07 کروڑ ٹکا) بتائی گئی ہے۔ ان تینوں منصوبوں پر مجموعی لاگت تقریباً 945.71 کروڑ ٹکا آئے گی۔

 

اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں جاری جغرافیائی کشیدگی کے باعث توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ایک لاکھ ٹن ڈیزل درآمد کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ یہ ایندھن مجیدہ آئل کمپنی سے براہ راست خریدا جائے گا جس کی مالیت 1,757.94 کروڑ ٹکا ہوگی۔

 

اس کے علاوہ روس سے 35 ہزار ٹن پوٹاشیم کھاد اور غریب طبقے میں سبسڈی پر تقسیم کے لیے 9 ہزار ٹن دالوں کی خریداری کی بھی منظوری دی گئی۔

 

اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے چٹاگانگ کوکس بازار ہائی وے اپ گریڈ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فہرست سے نکالنے کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے، کیونکہ اس منصوبے کو اب جاپان کی بین الاقوامی تعاون ایجنسی (جائیکا) کی مالی معاونت سے الگ انداز میں مکمل کیا جائے گا۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain