علیزے شاہ کی نئی لک سوشل میڈیا پر بحث کاموضوع بن گئی

(ویب ڈیسک)معروف اداکارہ علیزے شاہ کا میک اپ اور انداز ایک بار پھر سوشل میڈیا پر بحث کی وجہ بن گیا۔
متعدد سوشل میڈیا صارفین نے اسے ضرورت سے زیادہ میک اپ قرار دیتے ہوئے کہاہے کہ ایک سادہ لڑکی کے کردار کے لیے یہ انداز مناسب نہیں۔
کچھ صارفین نے علیزے شاہ کی موجودہ لک پر تنقید کرتے ہوئے اسے سرجری کے بعد غیر فطری قرار دیا جبکہ دیگر نے ان کے ہیئر اسٹائل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایاہے۔
ایک صارف نے لکھا کہ اتنا بھاری میک اپ گھر میں کون کرتا ہے؟ ایک اورصارف نے مشورہ دیا کہ اداکارہ کو سادگی اپنانی چاہیے۔
کچھ مداحوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علیزے شاہ پہلے زیادہ خوبصورت لگتی تھیں، جبکہ چند نے ان کے میک اپ کو غیر ضروری قرار دیا۔
واضح رہے کہ علیزے شاہ سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک رہتی ہیں اور اکثر سینئرز کے رویے اور عوامی تنقید پر کھل کر اظہار خیال کرتی نظر آتی ہیں۔