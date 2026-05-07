تازہ تر ین
پاکستان

نادرا سینٹر میں سروس فراہم کرنے سے انکار پر عام شہری کیا کرے؟

کراچی (7 مئی 2026): نادرا سینٹر پر عام شہری کو عملہ کسی بھی سروس کی فراہمی سے انکار کرکے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔

نیشنل ڈیٹابیس رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو شناختی کارڈ سمیت دیگر تمام شناختی دستاویزات فراہم کرنے کا واحد مجاز ادارہ ہے اور ملک بھر میں اس کے سیکڑوں مراکز ہیں۔

اگر کوئی عام شہری کسی کام سے نادرا سینٹر جائے اور عملہ وہاں اس کو مطلوبہ سروس فراہم کرنے سے انکار کرے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، اس حوالے سے نادرا نے پبلک انفارمیشن آفیسر نے بتا دیا۔

ویڈیو پوڈکاسٹ میں نادرا کے پبلک انفارمیشن آفیسر سید شباہت علی نے کہا کہ اگر آپ کو نادرا کے کسی بھی سینٹر پر مطلوبہ سروس قومی شناختی کارڈ، نائیکوپ، ب فارم یا کوئی بھی دستاویز کی سروس فراہم کرنے سے انکار کریں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مذکورہ آفس انچارج سے اس کی تحریری وجہ طلب کریں۔

شباہت علی نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آپ آفس انچارج سے تقاضہ کریں کہ وہ تحریری طور پر وجہ بتائیں کہ یہ سروس کیوں نہیں دی جا رہی اور مجھے اگر کچھ دستاویز درکار ہیں تو وہ کون سی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ آفس انچارج اس بات کا پابند ہے کہ وہ تحریری طور پر مطلوب دستاویزت کی فہرست ایک بار آپ کو فراہم کرے۔

پی آئی او نادرا نے کہا کہ جب آپ ایک بار آپ مطلوبہ دستاویزات مکمل کر لیں تو پھر یہ درکار دستاویزات ملک بھر کے کسی بھی نادرا سینٹر پر لے جائیں آپ کو سروس مل جائے گی۔


اہم خبریں
دنیا کے سب سے مہنگے اپارٹمنٹ کی قیمت آپ کو دنگ کر دے گی
پنجاب بھر میں کالعدم تنظیموں کی جانب سے قربانی کی کھالیں اکٹھا کرنے پر پابندی
خلیجِ ہرمز : ایران کا جنوبی کوریا کے جہاز پر حملے سے انکار
وزیراعظم گلگت پہنچ گئے، گورنر اور وزیراعلیٰ سے الگ الگ ملاقاتیں
’دودھ کی رکھوالی بلی کے سپرد‘، آڈٹ افسر کو متعلقہ محکمہ میں تعینات کرکے آڈٹ کرانے کا انکشاف
فائیو جی سروسز کا آغاز متوقع، مہنگے موبائل اور ٹیکسز بڑے چیلنج
پاکستان کیلیے 8 مئی کو آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط منظور ہونے کا امکان
پاکستان آئندہ ہفتے ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کریگا
مذاکرات کیلئے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے، امریکی صدر
ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کرے گا، اسماعیل بقائی
پنجاب ’جنرل انشورنس کمپنی‘ متعارف کروانے والا پہلا صوبہ بن گیا
ریلوے سکولوں کی نجکاری، نئی انتظامیہ نے فیسوں میں اضافہ کر دیا
ون فائیو ہیلپ لائن پر فیک کالرز کے خلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرنے کا فیصلہ
کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف ملنے کا امکان
آبنائے ہرمز میں امریکی آپریشن روکنے کا اعلان، خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی
بھارت کی شکست کا ایک سال مکمل، معرکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain