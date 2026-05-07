نادرا سینٹر میں سروس فراہم کرنے سے انکار پر عام شہری کیا کرے؟

کراچی (7 مئی 2026): نادرا سینٹر پر عام شہری کو عملہ کسی بھی سروس کی فراہمی سے انکار کرکے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔
نیشنل ڈیٹابیس رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو شناختی کارڈ سمیت دیگر تمام شناختی دستاویزات فراہم کرنے کا واحد مجاز ادارہ ہے اور ملک بھر میں اس کے سیکڑوں مراکز ہیں۔
اگر کوئی عام شہری کسی کام سے نادرا سینٹر جائے اور عملہ وہاں اس کو مطلوبہ سروس فراہم کرنے سے انکار کرے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، اس حوالے سے نادرا نے پبلک انفارمیشن آفیسر نے بتا دیا۔
ویڈیو پوڈکاسٹ میں نادرا کے پبلک انفارمیشن آفیسر سید شباہت علی نے کہا کہ اگر آپ کو نادرا کے کسی بھی سینٹر پر مطلوبہ سروس قومی شناختی کارڈ، نائیکوپ، ب فارم یا کوئی بھی دستاویز کی سروس فراہم کرنے سے انکار کریں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مذکورہ آفس انچارج سے اس کی تحریری وجہ طلب کریں۔
شباہت علی نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آپ آفس انچارج سے تقاضہ کریں کہ وہ تحریری طور پر وجہ بتائیں کہ یہ سروس کیوں نہیں دی جا رہی اور مجھے اگر کچھ دستاویز درکار ہیں تو وہ کون سی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آفس انچارج اس بات کا پابند ہے کہ وہ تحریری طور پر مطلوب دستاویزت کی فہرست ایک بار آپ کو فراہم کرے۔
پی آئی او نادرا نے کہا کہ جب آپ ایک بار آپ مطلوبہ دستاویزات مکمل کر لیں تو پھر یہ درکار دستاویزات ملک بھر کے کسی بھی نادرا سینٹر پر لے جائیں آپ کو سروس مل جائے گی۔