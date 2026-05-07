داؤد گوگی، خیبر پختونخوا، نوشہرہ اور سندھ میں گرمی کی لہر برقرار، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے (این ڈی ایم اے).

این ڈی ایم اے (NDMA) اور موسمیاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں بشمول خیبر پختونخوا، نوشہرہ، سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید ہیٹ ویو (گرمی کی لہر) جاری ہے۔
اس دوران درجہ حرارت معمول سے 5 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور بعض علاقوں میں یہ 46 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ شدید حالات میں 50 ڈگری کے قریب بھی جا سکتا ہے۔
NDMA کے مطابق:
- جنوبی سندھ اور جنوبی پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں
- خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی غیر معمولی گرمی متوقع ہے
- شہریوں کو دوپہر کے اوقات (11 بجے سے 4 بجے) میں باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت دی گئی ہے
- پانی زیادہ پینے اور بزرگوں/بچوں کا خاص خیال رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے
خلاصہ:
ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور این ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر رکھا ہے، جس میں خطرناک حد تک بلند درجہ حرارت کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔