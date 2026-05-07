ایران کے تبریز ایئر پورٹ پر فلائٹ اپریشن بحال

تبریز ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال — حقیقت

مختلف مستند رپورٹس کے مطابق ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کا Tabriz Shahid Madani International Airport (TBZ) حالیہ مرمت اور سکیورٹی/آپریشنل کام مکمل ہونے کے بعد دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔

  • ایئرپورٹ کو پہلے حملوں اور نقصان کے بعد بند کیا گیا تھا
  • رن ویز اور کنٹرول ٹاور کی مرمت کی گئی
  • اس کے بعد محدود اور پھر مکمل فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں

ایک اور رپورٹ کے مطابق:

  • ایران کے کئی ایئرپورٹس میں فلائٹ سروسز مرحلہ وار بحال کی جا رہی ہیں
  • تبریز ایئرپورٹ بھی اسی بحالی کے عمل کا حصہ ہے

