ایران کے تبریز ایئر پورٹ پر فلائٹ اپریشن بحال

تبریز ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال — حقیقت
مختلف مستند رپورٹس کے مطابق ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کا Tabriz Shahid Madani International Airport (TBZ) حالیہ مرمت اور سکیورٹی/آپریشنل کام مکمل ہونے کے بعد دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔
- ایئرپورٹ کو پہلے حملوں اور نقصان کے بعد بند کیا گیا تھا
- رن ویز اور کنٹرول ٹاور کی مرمت کی گئی
- اس کے بعد محدود اور پھر مکمل فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں
ایک اور رپورٹ کے مطابق:
- ایران کے کئی ایئرپورٹس میں فلائٹ سروسز مرحلہ وار بحال کی جا رہی ہیں
- تبریز ایئرپورٹ بھی اسی بحالی کے عمل کا حصہ ہے