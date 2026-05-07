امریکہ میں فیشن نائٹ میٹ گالہ کی دھوم

🇺🇸 امریکہ میں میٹ گالا 2026 کی دھوم — فیشن نائٹ کی مکمل جھلک
نیویارک کے مشہور Metropolitan Museum of Art میں ہونے والا Met Gala 2026 اس بار بھی دنیا بھر میں فیشن، اسٹائل اور سیلیبریٹی گلیمر کی سب سے بڑی رات ثابت ہوا۔
اس سال کی تھیم “Fashion is Art” تھی، جس میں ستاروں نے لباس کو آرٹ کی شکل میں پیش کیا اور ریڈ کارپٹ کو ایک “لائیو آرٹ گیلری” بنا دیا۔
ریڈ کارپٹ کی بڑی جھلکیاں
- بیونسے نے کرسٹل سے مزین سکنلیٹ ڈریس پہن کر سب کی توجہ حاصل کی اور اسے رات کا سب سے شاندار لک قرار دیا گیا
- ٹیانا ٹیلر نے فریز اور ڈرامائی ٹام فورڈ گاؤن میں شاندار انٹری دی
- ناومی اوساکا نے آرٹ سے متاثر سفید گاؤن میں شاندار انداز دکھایا
- کئی ستاروں نے جسم، آرٹ اور فیشن کو ملا کر انتہائی تخلیقی لباس پیش کیے
اس سال کی خاص باتیں
- تھیم نے فیشن کو “پہننے والا آرٹ” بنا دیا
- کئی ڈیزائنرز نے مجسمہ نما اور غیر معمولی ڈریسز تیار کیے
- کچھ سیلیبریٹیز نے 20–2000 گھنٹے تک محنت سے تیار کیے گئے لباس پہنے
- بعد از پارٹی ایونٹس میں زیادہ آرام دہ مگر اسٹائلش فیشن دیکھنے کو ملا
میڈیا اور انٹرنیٹ پر دھوم
- میٹ گالا کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں
- فیشن ناقدین نے اسے “سال کا سب سے بڑا اسٹائل شو” قرار دیا
- ٹیک اور انڈسٹری شخصیات نے بھی انڈی ڈیزائنرز کو سپورٹ کیا