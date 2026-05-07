بھارت کے لیے واضح پیغام ہے جو کرنا ہے کرو، ہم پہلے بھی تیار تھے ، اب بھی تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں اور بھر پور طاقت سے جواب دیں گے ، ترجمان پاک فوج

بھارت کے لیے واضح اور دوٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو، چاہے روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی، ہم پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی مکمل تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں اور بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور کسی کو پاکستان پر میلی آنکھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ پاک افواج نے “معرکہ حق” میں دشمن کے عزائم ناکام بنائے اور بھارت کے جھوٹے بیانیے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اگر جارحیت مسلط کی گئی تو ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ جنگ صرف زمین، فضا اور سمندر تک محدود نہیں بلکہ سائبر اور بیانیے کی جنگ بھی ہے، اور پاکستان ہر میدان میں دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔