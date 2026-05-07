ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات

ایران کے صدر Masoud Pezeshkian نے تہران میں سپریم لیڈر Ayatollah Ali Khamenei سے اہم ملاقات کی، جس میں ملکی صورتحال، خطے کی سکیورٹی اور حکومتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں قومی اتحاد، معاشی چیلنجز، خطے میں کشیدگی اور ایران کی خارجہ پالیسی کے معاملات زیر غور آئے۔ سپریم لیڈر نے نئی حکومت کے اقدامات پر زور دیتے ہوئے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کیلئے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔
صدر مسعود پزشکیان نے اس موقع پر کہا کہ حکومت عوامی فلاح، معاشی بہتری اور خطے میں امن و استحکام کیلئے اپنی پالیسیوں پر عمل جاری رکھے گی۔ ملاقات کو ایران کی سیاسی قیادت کے درمیان اہم مشاورتی نشست قرار دیا جا رہا ہے۔