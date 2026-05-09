گرین پاکستان انیشی ایٹوکےتحت جدیدجینیاتی ٹیکنالوجی، زرعی ترقی، لائیو اسٹاک منصوبوں میں نمایاں پیشرفت

گرین پاکستان انیشی ایٹو کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے زرعی اور لائیو اسٹاک شعبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔

 

سی ای او ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈپروفیسر ڈاکٹر دانش صالحین کے مطابق ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ 6500 ایکڑ سے زائد رقبے پر جدید زراعت اور لائیو اسٹاک منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ رکھ غلاماں میں 2000 ایکڑ پر کام کر رہی ہے جبکہ بہاولپور میں 4500 ایکڑ کا منصوبہ مکمل کیا جا چکا ہے۔

ڈاکٹر دانش صالحین کا کہناہے کہ آئی وی ایف ٹیکنالوجی اور جدید نسلوں کے ایمبریوز کے ذریعے عام کسانوں کو کم لاگت میں اعلیٰ نسل کے جانور فراہم کیے جا رہے ہیں،جدید جینیاتی ٹیکنالوجی سے پاکستان کی دودھ اور گوشت کی صنعت تیزی سے ترقی کر سکے گی۔جدید لائیو اسٹاک ماڈل سے کسان کی آمدن بڑھے گی، معیشت مضبوط ہوگی اور ملک کی ترقی میں مدد ملے گی

 

ٹیم ممبر ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ شاہد سعیدکے مطابق ہم نے نومبر میں رکھ غلاماں میں روہا فارم کے نام سے اس سائٹ کو ڈویلپ کرنا شروع کیا تھامنصوبے کے تحت 10 سنٹرل پیوٹ نصب کیے جا چکے ہیں جبکہ ایک سنٹرل پیوٹ پر فصل بھی تیار ہے۔

انہوں نے کہا کہ رکھ غلاماں میں تقریباً 1500 ایکڑ رقبہ آباد کیا جا چکا ہے جبکہ مزید 500 ایکڑ پر کام جاری ہے۔


