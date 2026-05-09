تازہ تر ین
کھیل

پاکستان ویمنز نے زمبابوے کو 9 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز میں کلین سوئپ کرلیا

پاکستان ویمنز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمبابوے ویمنز کو تیسرے ایک روزہ میچ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں کلین سوئپ مکمل کرلیا۔

کراچی میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ون ڈے میں زمبابوے ویمنزنے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنائے۔

بیلووڈ بیزا نے 73 رنزاورکیلس نڈلووو نے 51 رنز کی اننگز کھیلی، پاکستان کی جانب سے تاسمیہ رباب نے 3 جبکہ عائشہ ظفر اور عروب شاہ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

 

جواب میں پاکستانی اوپنرز گُل فیروزہ اور صدف شمس نے 220 رنز کی شاندار اوپننگ شراکت قائم کرکے میچ کو یکطرفہ بنا دیا۔

گُل فیروزہ نے ناقابلِ شکست 106 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ صدف شمس 90 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ وننگ شاٹ کھیلنے والی کپتان منیبہ علی 4 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہیں۔

پاکستان ویمنز نے ہدف صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا اور 3 میچوں کی سیریز میں کلین سوئپ مکمل کرکے ٹرافی اپنے نام کرلی۔


اہم خبریں
پیدائشی سرٹیفکیٹ کے بغیر شناختی کارڈ بنوانا ممکن، نادرا کی مشروط سہولت
ایران اب بھی امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے، اسماعیل بقائی
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain