پاکستان ویمنز نے زمبابوے کو 9 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز میں کلین سوئپ کرلیا

پاکستان ویمنز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمبابوے ویمنز کو تیسرے ایک روزہ میچ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں کلین سوئپ مکمل کرلیا۔
کراچی میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ون ڈے میں زمبابوے ویمنزنے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنائے۔
بیلووڈ بیزا نے 73 رنزاورکیلس نڈلووو نے 51 رنز کی اننگز کھیلی، پاکستان کی جانب سے تاسمیہ رباب نے 3 جبکہ عائشہ ظفر اور عروب شاہ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔
جواب میں پاکستانی اوپنرز گُل فیروزہ اور صدف شمس نے 220 رنز کی شاندار اوپننگ شراکت قائم کرکے میچ کو یکطرفہ بنا دیا۔
گُل فیروزہ نے ناقابلِ شکست 106 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ صدف شمس 90 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ وننگ شاٹ کھیلنے والی کپتان منیبہ علی 4 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہیں۔
پاکستان ویمنز نے ہدف صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا اور 3 میچوں کی سیریز میں کلین سوئپ مکمل کرکے ٹرافی اپنے نام کرلی۔