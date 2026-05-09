تازہ تر ین
انٹر نیشنل

جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری؛ 19 افراد جاں بحق

لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس میں 19 افراد جاں بحق اور دو درجن کے قریب زخمی ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے تازہ حملے لبنان کے جنوبی علاقے کے قصبوں سکسکیہ، نباتیہ، سعدیات اور ميفدون میں کیئے جہاں خواتین اور بچوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔

قصبے سکسکیہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہوئے جن میں ایک بچی بھی شامل ہے جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے جن میں تین بچے بھی شامل ہیں۔

اسی طرح نباتیہ میں ایک شامی شہری اور اس کی 12 سالہ بیٹی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں 5 کی حالت نازک بتائی جارہی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

 

لبنان کی حکومت نے اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ حزب اللہ کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے جس میں معصوم شہری جان سے جا رہے ہیں۔

 

دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں، اسلحہ گوداموں اور راکٹ لانچنگ مقامات کو نشانہ بنایا اور کسی شہری مقام پر حملہ نہیں کیا۔

ادھر حزب اللہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جواب میں اس نے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی اہداف پر ڈرون اور راکٹ حملے کیے۔

خیال رہے کہ امریکی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان اپریل میں ہونے والی جنگ بندی تاحال جاری ہے لیکن کے باوجود کشیدگی کم نہ ہوسکی۔

لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2 ہزار 700 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ لاکھوں شہری بے گھر ہوگئے ہیں۔


اہم خبریں
پیدائشی سرٹیفکیٹ کے بغیر شناختی کارڈ بنوانا ممکن، نادرا کی مشروط سہولت
ایران اب بھی امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے، اسماعیل بقائی
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain