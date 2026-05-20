تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ایران کے پاس محدود وقت ہے، تین دن میں یا آئندہ ہفتے حملا کر سکتے ہیں: صدر ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی اس سخت وارننگ اور ڈیڈ لائن کی مستند ترین تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بین الاقوامی اور عرب ذرائع ابلاغ (بشمول سی این این، سی بی ایس نیوز، اور العربیہ) کے مطابق، یہ بیانات حالیہ چند دنوں کے دوران جاری کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سامنے آئے ہیں:

حالیہ ترین پیش رفت کے مطابق، جب صدر ٹرمپ سے صحافیوں نے سوال کیا کہ وہ ایران کو امن معاہدے پر راضی ہونے کے لیے کتنا وقت دیں گے، تو انہوں نے واضح طور پر “دو یا تین دن” کا ذکر کیا۔

  • حملہ مؤخر کرنے کی وجہ: صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اپنے ایک سوشل میڈیا بیان (Truth Social) میں انکشاف کیا کہ منگل کے روز ایران پر ایک بڑا طے شدہ فوجی حملہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے اسے فی الحال مؤخر (Hold off) کر دیا ہے۔

  • عرب رہنماؤں کی درخواست: ٹرمپ کے مطابق سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات (UAE) کے رہنماؤں نے ان سے درخواست کی تھی کہ حملے کو روکا جائے کیونکہ ایک امن معاہدہ طے پانے کے سنجیدہ امکانات موجود ہیں اور مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔

  • ہائی الرٹ کی ہدایت: اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے امریکی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو کسی بھی لمحے ایران پر بڑے پیمانے پر فل سکیل حملہ ,کیا جا سکتا ہے۔

اس سے قبل، اپریل کے آخر میں بھی صدر ٹرمپ نے “فاکس نیوز” کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے حوالے سے تین دن کا وقت دیا تھا۔ انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ:

“ایران کے پاس اپنے تیل کے بنیادی ڈھانچے (Oil Infrastructure) کے دھماکوں سے دوچار ہونے سے قبل صرف تقریباً 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔”


اہم خبریں
عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوگئے
انمول عرف پنکی کیس میں ایس ایس پی سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا
جہلم میں ٹنڈو اللہ یار سے بکرا منڈی لائے گئے 30 کے قریب بکرے ہلاک ہوگئے
دفاتر کے نئے اوقاتِ کار جاری ! 3 گھنٹے کا اضافہ
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنادی گئی، 24 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا
امریکا میں مودی کے دوست گوتم اڈانی بڑی مشکل میں پھنس گئے؛ کروڑوں ڈالرز جرمانہ
ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت میں پیش کرنے کا حکم
ایک سے زائد سنگل فیز میٹر لگا کر بلوں میں سبسڈی لینے والوں کی شامت آگئی
بھارت نے دوبارہ للکارا تو اس کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنادیں گے: خواجہ آصف
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا





دلچسپ و عجیب
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain