ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ، کئی شہروں میں درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کر دی۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو (شدید گرمی) کی صورتحال پیدا ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 8 جون کو بالائی فضا میں ہوا کے زیادہ دباؤ کا نظام بننے کا امکان ہے، جو 11 جون تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اس سسٹم کے زیرِ اثر 7 سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت معمول سے نمایاں طور پر زیادہ رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، مردان، بنوں، کرک، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 8 سے 11 جون کے دوران درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے اور 41 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جبکہ چترال، دیر، سوات اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 37 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔
اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، میرپور، بھمبر، کوٹلی، باغ اور مظفرآباد میں 8 سے 10 جون کے دوران درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے اور 41 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔
پنجاب کے میدانی علاقوں بشمول لاہور، فیصل آباد، سرگودھا، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور دیگر اضلاع میں 8 سے 11 جون کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی، سبی، تربت اور پنجگور میں 7 سے 12 جون کے دوران درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی 8 سے 12 جون کے دوران شدید گرم موسم متوقع ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ سکتا ہے۔ اس دوران رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید گرمی کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چل سکتی ہے، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔