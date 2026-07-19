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    لاہور ہائیکورٹ میں پٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور روزانہ قیمتوں کے تعین کے منصوبے کو چیلنج کر دیا گیا۔

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    لاہور ہائیکورٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے اور حکومت کی مجوزہ روزانہ ایندھن کی قیمتوں کے تعین کی پالیسی کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت سے ان اقدامات کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔

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