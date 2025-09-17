تازہ تر ین
وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف مقدمہ دائر کردیا

متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی ریاست ابوظہبی میں ایک وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف عدالت میں کیس دائر کردیا لیکن ان کی درخواست مسترد کردی گئی۔

ابوظبی کی عدالت نے اپنے موکل سے 6 لاکھ 50 ہزار درہم کی بقایا فیس دلوانے کا مقدمہ دائر کرنے والے وکیل کا مقدمہ خارج کردیا۔

مذکورہ وکیل نے موکل کا مقدمہ لڑا تھا اور ان کے درمیان فیس کے معاملات طے تھے لیکن کلائنٹ نے انہیں پیسے دینے سے انکار کردیا تھا، جس پر وکیل نے اپنے ہی موکل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔

عرب اخبار کے مطابق عدالت نے اپنے موکل کے خلاف مقدمہ کرنے والے وکیل کا مقدمہ خارج کرتے ہوئے کہا کہ وکیل نے مقدمہ دائر کرنے کا غلط طریقہ استعمال کیا۔

وکیل نے عدالت میں درکواست دی کہ انہیں اپنے موکل سے 6 لاکھ 50 ہزار درہم، 5 فیصد سود اور عدالتی اخراجات دلوائے جائیں۔

وکیل کے مطابق انہوں نے اپنے موکل کا کیس لڑا، انہوں نے کلائنٹ کے ساتھ ایک کمرشل نمائندگی کا معاہدہ کیا تھا لیکن کلائنٹ نے انہیں پیسے ادا نہیں کیے۔

عدالت نے قانون کے آرٹیکل 52 کی طرف اشارہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وکیل کی فیس اس معاہدے کے مطابق ہوتی ہے جو کلائنٹ کے ساتھ کیا گیا ہو لیکن اگر فیس پر جھگڑا ہو تو اسے وہی عدالت حل کرے گی جس نے اصل مقدمہ سنا۔

عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اصل مقدمہ سننے والی عدالت وکیل کی کوشش اور کلائنٹ کے فائدے کو دیکھ کر فیس کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔

عدالت نے بتایا کہ وکیل کو فیس کا تنازع حل کرنے کے لیے اسی عدالت میں پٹیشن دائر کرنی چاہیے تھی جس میں انہوں نے اپنے ہی موکل کا مقدمہ لڑا۔

عدالت نے وکیل کو درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وکیل نے کی جانب سے مقدمہ دائر کرنے کا طریقہ غلط تھا۔


