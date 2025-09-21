تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو، گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم

 امریکی ریاست ورجینیا کے ایک باغ نے دنیا کا سب سے وزنی آڑو اگا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

کروزے کے علاقے میں واقع چائلز پیچ آرچرڈ (Chiles Peach Orchard) میں رواں ماہ کے آغاز میں ایک ایسا دیوہیکل آڑو توڑا گیا جس کا وزن 1.83 پاؤنڈ (یعنی تقریباً 830 گرام) نکلا، اس سے قبل ریکارڈ 1.8 پاؤنڈ وزنی آڑو کے پاس تھا۔

باغ کے مالک ہنری چائلز نے مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے خاص طور پر دنیا کا سب سے بڑا آڑو اگانے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتفاق سے اس سال موسم اچھا رہا اور ایک غیر معمولی طور پر بڑا آڑو اگ گیا۔

یہ آڑو ایک مخصوص قسم PF-27A سے تعلق رکھتا ہے، جسے گنیز ورلڈ ریکارڈز کو بھیجا گیا اور ادارے نے تصدیق کے بعد اسے باضابطہ طور پر دنیا کا سب سے وزنی آڑو قرار دیا۔


اہم خبریں
سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ، پاکستان کی مسلسل پانچویں فتح
بھارتی حکومت کا سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار
مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر مملکت
وزیراعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے
خیبر پختونخوا ٹورازم اتھارٹی نے پاشا 2025 میں گولڈ ایوارڈ اپنے نام کرلیا
تباہ کن سیلاب، معاشی ترقی کی شرح میں نمایاں کمی کی پیشگوئی
ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، شرکاء کا افواج پاکستان کو خراج تحسین
پاک سعودی معاہدہ معرکہ حق کی مرہون منت ہے، معاشی ثمرات بھی سامنے آئیں گے، خواجہ آصف
کوٹری اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اترگئیں، ٹرینوں کی آمدورفت معطل
پاک سعودیہ معاہدہ اُمت مسلمہ کا خواب تھا، یہ عالم اسلام کیلئے نیک شگون ہے: رانا ثنااللہ
پاکستان کا نیوکلیئر پاور پروگرام اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے: عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی
امریکا کا ویزا دینے سے انکار، فلسطینی صدر یو این اجلاس میں ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے
‘اگر افغانستان نے بگرام ائیر بیس واپس نہ دی تو سنگین نتائج ہوں گے’، ٹرمپ کی دھمکی
“روسی جنگی طیارے 12 منٹ تک ہماری فضائی حدود میں رہے”, اسٹونیا کا الزام
اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد ایران کا ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
71 سالہ خاتون کی 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ
امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو، گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟
جاپانی محققین نے گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا
انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟
بھارتی شہری کا 3 دہائیوں سے صرف انجن آئل پی کر زندگی گزارنے کا دعویٰ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain