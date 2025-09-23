تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

ایک پھل کی بدبو نے برطانیہ کے ایک قصبے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا کر دی

دنیا کا وہ منفرد پھل جسے پسند کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں مگر اس کی بو بیشتر افراد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔

یہ ہے ڈورین فروٹ جو جنوب مشرقی ایشیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔

ایسا کہا جاتا ہے کہ اس پھل کی بو ایسی ہوتی ہے کہ بیشتر افراد اسے سونگھ کر قے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

مگر اس کی وجہ سے برطانیہ کے ایک علاقے میں ایمرجنسی ضرور پیدا ہوگئی۔

جی ہاں واقعی اس پھل کی بو سے لوگوں کو لگا کہ علاقے میں گیس لیک ہو رہی ہے اور ایک ماہر کو Lytham نامی قصبے میں بھیجا گیا۔

علاقے کے رہائشیوں کی جانب سے قصبے کے قلب میں گیس کی ‘تیز بو’ کو رپورٹ کیا گیا تھا۔

مگر جب تحقیقات کی گئی تو ایک پھلوں و سبزیوں کی دکان بو کا ماخذ ثابت ہوئی۔

بہت جلد یہ علم ہوگیا کہ یہ ڈورین فروٹ کی بو ہے جس نے قصبے میں کھلبلی مچا دی ہے۔

دکان میں کام کرنے والے 51 سالہ وائی پینگ چینگ اور ان کے ساتھی 46 سالہ کینڈی پوئی کوان لام کے مطابق انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ علاقے میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ماہر کو طلب نہیں کیا تھا۔

ایک پھل کی بدبو نے برطانیہ کے ایک قصبے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا کر دی
ڈورین فروٹ / فوٹو بشکریہ William Lailey

وائی پینگ چینگ نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں واقع دکان کی جانب سے گیس کی تیز بو کی شکایت کی گئی تھی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ جب ماہر نے اس بو کا حوالہ دیا تو ہم نے واضح کیا کہ یہ ڈورین کی بو ہے، اسے پہلے تو یقین نہیں آیا مگر جب اسے پھل کو سونگھایا گیا تو یقین کرلیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ‘ہم نے ہنسنا شروع کر دیا، پھر بھی ماہر نے معائنہ کیا کہ کہیں واقعی گیس لیک نہ ہو رہی ہو اور واپس چلا گیا’۔

خیال رہے کہ اس پھل کی بو کا موازنہ گٹر، گلے سڑے گوشت اور بدبو دار جرابوں سے کیا جاتا ہے۔

درحقیقت یہ بو اتنی تیز ہوتی ہے کہ کچھ ممالک میں عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ پر اسے لے جانے کی اجازت ہی نہیں۔

مگر جو افراد اس پھل کو پسند کرتے ہیں ان کو یہ بو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے اور ان کے خیال میں اس پھل سے بہتر دنیا میں کچھ نہیں۔

جنوب مشرقی ایشیا میں اسے پھلوں کا بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت منفرد ہے۔

درحقیقت یہ پھل متعدد ذائقوں میں دستیاب ہوتا ہے جن میں میٹھا، الکحل، تلخ، فلاور اور numb (سن کر دینے والا) قابل ذکر ذائقے ہیں۔

numb ذائقے والا حقیقی معنوں میں منہ کو سن کر دیتا ہے۔

اس کی بو کے حوالے سے چند دلچسپ واقعات بھی دنیا میں سامنے آئے۔

آسٹریلیا میں کم از کم 2 یونیورسٹیوں کو اس پھل کی بو کی وجہ سے خالی کرانا پڑا تھا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ 2020 میں ایک جرمن پوسٹ آفس میں بھی پیش آیا جسے ایک پراسرار بدبو دار پیکج پر خالی کرایا گیا۔

وہاں کام کرنے والے 12 افراد کو طبی امداد دی گئی جبکہ 6 کو احتیاطاً ہسپتال لے جایا گیا۔

اس پیکج میں 4 تھائی ڈورین تھے جسے بعد ازاں منزل تک بھی پہنچایا گیا۔

انڈونیشیا میں ایک جہاز کو مسافروں کی شکایت پر گراؤنڈ کرنا پڑا کیونکہ جہاز میں بڑی تعداد میں ڈورین لے کر جائے جا رہے تھے۔


اہم خبریں
۔9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق عمران خان کی دو درخواستیں خارج
گلوبل صمود فلوٹیلا نے عسقلان جانے کی اسرائیلی پیشکش مسترد کردی، غزہ جانے کا اعلان
الگ اور آزاد ریاست کا قیام فلسطینی عوام کا بنیادی حق ہے، اقوام متحدہ
حماس کا صدر ٹرمپ کو خط؛ غزہ جنگ بندی کے لیے بڑی پیشکش کردی
پاکستان مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیرمقدم کرتا ہے، اسحاق ڈار
اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف نے سب کو حیران کر دیا
پشاور ہائیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیراعلیٰ کے پی کیخلاف انضباطی کارروائی سے روک دیا
وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں آج شریک ہونگے، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں طے
بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش ضرور کرے گا: منیر اکرم
غزہ میں جنگ بندی کے بعد کا انتظام: صدر ٹرمپ آج مسلم رہنماؤں کو تجاویز پیش کریں گے
پاکستان نے فخر زمان کے متنازع آؤٹ کی آئی سی سی سے شکایت کردی
ایشیا کپ: یقین ہے فائنل میں بھارت سے پھر مقابلہ ہوگا، صاحبزادہ فرحان
چارلی کرک کی بیوہ ایریکا کرک نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا
مودی نے بھارتی شہریوں سے غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کردی
جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس؛ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری
پاکستان اور امارات کے درمیان لاکھوں ڈالرز کا برآمدی معاہدہ طے





دلچسپ و عجیب
ایک پھل کی بدبو نے برطانیہ کے ایک قصبے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا کر دی
انٹرنیٹ سے سیکھ کر نوجوان راکٹ بنانے اور اسے 400 میٹر بلندی تک بھیجنے میں کامیاب
۔71 سالہ بھارتی خاتون کا کارنامہ؛ 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ
دو گول گپوں کے جھگڑے پر خاتون کا سڑک پر دھرنا؛ ٹریفک جام
71 سالہ خاتون نے کی13 ہزار فٹ کی بلندی سے سکائی ڈائیونگ
نیا گنیز ریکارڈ:امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain