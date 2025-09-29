چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا

چین کے شہر چینگڈو میں ایک آدمی الیکٹرک اسکوٹر پر جارہا تھا کہ ٹریفک حادثہ پیش آگیا جس کے بعد شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا۔
رپورٹس کے مطابق حادثہ ایک ٹریفک سگنل سے ہوا۔ سگنل ممکنہ طور پر زمین پر گڑھا ہوا تھا یا کمزور ساخت کا تھا جس کی وجہ سے شہری کا سر اندر پھنس گیا۔
واقعے کے بعد فوری طور پر ریسکیو ٹیم کو اطلاع کی گئی۔ ریسکیو ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور سگنل کی دھات کو کاٹ کر شہری کو آزاد کرنے میں تقریباً 40 منٹ لگے ۔
بعد میں شہری کو اسپتال پہنچادیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ حالت میں ہے اور زیادہ گہرے زخم نہیں آئے۔
سوشل میڈیا پر یہ واقعہ خاصا وائرل ہوا ہے اور لوگوں نے اسے عجیب و غریب حادثہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی بہت سی لطیفے بازیاں بھی کی گئی ہیں۔