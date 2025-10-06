تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے

اطالوی پولیس نے پینٹر سیلواڈور ڈالی کی ایک نمائش سے 21 فن پاروں کو جعلی ہونے کے شک پر ضبط کر لیا۔

اطالوی شہر پارما میں منعقد ہونے والی نمائش “Dalí, Between Art and Myth”، پر چھاپہ مار کر مبینہ جعلی فن پارے ضبط کیے جن میں ڈرائنگ، ٹیپسٹریز اور انگریونگز شامل ہیں۔

فن پاروں کے اصل ہونے پر شک کا آغاز جنوری میں اس وقت بڑھے کیرابینیری آرٹ اسکواڈ کے روم یونٹ کے افسران نے معمول کی انسپیکشن کے دوران ہوا۔ انہوں نے فن پاروں میں کچھ مسئلہ ہونے کے حوالے سے بتایا۔

سینئر افسر ڈیئگو پوگلیو نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈسپلے پر ڈالی کے صرف لیتھوگراف، پوسٹر اور ڈرائنگز کے ساتھ کچھ مجسمے اور دیگر اشیاء نمائش میں تھیں، لیکن کوئی پینٹنگز یا کوئی اہم چیز نہیں تھی۔

انہوں نے بتایا کہ یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ کوئی اتنے غیر اہم فن پاروں کے لیے نمائش کا انعقاد کیوں کرے گا۔

فن پاروں کی تصدیق کرنے والے ایک ماہر مارک ونٹر کا کہنا تھا کہ 1970 کی دہائی کے وسط سے ڈالی کی ہزاروں جعلی لیتھوگرافس گردش کر رہے ہیں۔


دلچسپ و عجیب
اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے
