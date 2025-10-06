تازہ تر ین
کھیل

ایشین کپ کوالیفائرز: افغانستان فٹبال ٹیم کو تاحال پاکستان کے ویزے جاری نہ ہوسکے

اسلام آباد: اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز کیلئے  افغانستان فٹبال ٹیم کو تاحال پاکستان کے ویزے جاری نہ ہوسکے ۔

پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایشین کپ کوالیفائر میچ 9 اکتوبر کو اسلام آباد میں شیڈول ہے۔

رولز کے مطابق افغانستان ٹیم کو میچ سے 2  روز قبل، یعنی 7 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے لیکن ویزوں کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے افغانستان فٹبال ٹیم کا پروگرام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔

پاکستان فٹبال فیڈریشن( پی ایف ایف) ذرائع کے مطابق افغانستان فٹبال ٹیم نے کابل ایمبیسی میں 25 سے 27 ستمبر کے درمیان درخواستیں دیں، کابل میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی وجہ سے کمیونیکشن کا عمل تاخیر کا شکار رہا۔

پی ایف ایف ذرائع کا کہنا ہے کہ  پی ایف ایف کو افغان فیڈریشن سے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ویزا ریفرنس نمبر ملے،  جس کے بعد پی ایف ایف نے متعلقہ حکام کو پراسیس فاسٹ ٹریک کرنے کی درخواست کردی تھی۔

ذرائع پی ایف ایف کا کہنا ہے کہ امید ہے منگل کی صبح افغانستان فٹبال ٹیم کو پاکستان کے ویزے مل جائیں گے۔

قائم مقام سیکٹری پی ایف ایف  شاہد کھوکھر کا کہنا ہے کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن افغانستان ٹیم کے ویزوں کا مسئلہ حل کرانے کیلئے کوشاں ہے،  2  برادار ممالک کے درمیان یہ فٹبال میچ خطے میں کھیل کی ترقی کیلئے اہم ہے۔


اہم خبریں
غزہ جنگ میں دو سال میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے؟ تفصیلات جاری
پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ اسکواڈ مختصر کردیا، 2 کھلاڑی ریلیز
فرانسیسی وزیراعظم نے 26 روز بعدہی عہدے سے استعفیٰ دیدیا
پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہوگئے: بلوم برگ
انڈونیشیا میں اسلامک اسکول کی عمارت گرنے کا حادثہ، اموات کی تعداد 54 ہوگئی
پاکستان کی حمایت میں پوسٹ غداری نہیں، بھارتی ہائیکورٹ کا شہری پر مقدمہ ختم کرنیکا حکم
بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ
عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
وزیراعظم کا دورہ ملائیشیا؛ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق
اقتدار چھوڑو ورنہ صفحۂ ہستی سے مٹ جاؤ گے، ٹرمپ کا حماس کو الٹی میٹم
ملائیشیا کے وزیراعظم نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کردیا
انگلی توڑنے جیسے بیان سے نہیں ڈرتے، پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاق ہے: شرجیل میمن
حماس کا غزہ کا انتظام عبوری فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کرنے پر آمادگی، پاکستان کا خیر مقدم
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست





دلچسپ و عجیب
اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے
ایڈیڈاس نے پالتو جانوروں کے کپڑے متعارف کرائے
ایڈیڈاس نے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف کرادیے
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain