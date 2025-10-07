تانترک کے کہنے پر فنانسر کو پان میں انسانی گوشت ڈال کر کھلایا تھا: مہیش بھٹ کا انکشاف

بالی وڈ کے مشہور فلم ساز مہیش بھٹ نے تانترک کےکہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت پان میں ڈال کر کھلانے کا انکشاف کیا ہے ۔
حال ہی میں فلم میکر مہیش بھٹ نے بیٹی پوجا بھٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے فلمی کیرئیر کے آغاز میں کی گئی جدوجہد پر بات کی۔
مہیش بھٹ کی تانترک سے ملاقات کس نے کروائی؟
مہیش بھٹ کے مطابق’ کیرئیر کے آغاز میں جب وہ فلمیں بنانے کیلئے ایک مشکل دور سے گزررہے تھے اس دوران ان کے دوست ارون دیسائی نے انہیں بہار کے شہر ’ گیا ‘ میں ایک فنانسر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔
مہیش بھٹ نے بتایا کہ’ ان کے دوست نے فنانسر سے ملاقات سے پہلے اپنے ایک گورو سے ملنے کا فیصلہ کیا، جب ہم گورو سے ملنے ان کے مقام تک پہنچے تو وہاں ان سے ملنے کیلئے آنے والے افراد کی لمبی قطاریں موجود تھیں ، وہ گورو دراصل ایک نوجوان ’ تانترک ‘ تھا جو اپنے ہاتھ میں رم کی بوتل لے کر ناچتا رہتا تھا‘۔
فلمساز نے بتایا کہ ’اس گرو نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں اس کی تانترک طاقتوں کا قائل نہیں ہوں، اس نے ہمیں امید دلاتے ہوئے اگلے دن آنے کا کہا، جب اگلے دن ہم وہاں پہنچے تو اس تانترک نے اپنی الماری کھول کر ریپر میں لپٹی ہوئی گیند جیسی شے نکالی اور اس میں سے ایک ٹکرا نکال کر کاغذ میں لپیٹ کر ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ’ یہ انسانی گوشت ہے جو گھاٹوں سے لیا گیا ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے فنانسر کو کھلاؤ، وہ تمہیں پیسے دے گا۔‘
مہیش بھٹ نے فنانسر کو انسانی گوشت کیسے کھلایا؟
مہیش بھٹ کے مطابق اس کے بعد وہ اور ان کے دوست پرامید ہوکر فنانسر سے ملنے جاپہنچے، فنانسر ’گیا‘ کے مضافات کا ایک زمیندار تھا، اس کے سکیورٹی گارڈ بندوقیں تانے اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہم پہلے دن اسے گوشت کھلانے میں ناکام رہے، اگلے روز ہم نے فنانسر کو پان میں گوشت ڈال کر کھلانے کا منصوبہ بنایا ، اگلی ملاقات کے لیے ہم فنانسر کے پاس پان لے کر گئے اور اسے کئی منت سماجت کے بعد پان کھانے کے لیے قائل کرلیا۔
انہوں نے بتایا کہ فنانسر نے ہماری آنکھوں کے سامنے چبا چباکر پان کھایا اور ہم خوش ہوگئے سوچنے لگے کہ اب پیسوں کا مسئلہ حل ہوگیا لیکن بعد میں انہیں اپنے دوست سے معلوم ہوا کہ اس آدمی نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کردیا۔