تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

تانترک کے کہنے پر فنانسر کو پان میں انسانی گوشت ڈال کر کھلایا تھا: مہیش بھٹ کا انکشاف

بالی وڈ کے مشہور فلم  ساز مہیش بھٹ نے تانترک کےکہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت پان میں ڈال کر کھلانے کا انکشاف کیا ہے ۔

حال ہی میں فلم میکر مہیش بھٹ نے بیٹی پوجا بھٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے فلمی کیرئیر کے آغاز میں کی گئی جدوجہد پر بات کی۔

 مہیش بھٹ کی تانترک سے ملاقات کس نے کروائی؟

مہیش بھٹ کے مطابق’  کیرئیر کے آغاز میں جب وہ فلمیں بنانے کیلئے ایک مشکل دور سے گزررہے تھے اس دوران ان کے دوست ارون دیسائی نے انہیں بہار کے  شہر ’ گیا ‘ میں ایک فنانسر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔

یہ بھی پڑھیں

مہیش بھٹ نے بتایا کہ’ ان کے دوست نے فنانسر سے ملاقات سے پہلے اپنے  ایک گورو سے ملنے کا فیصلہ کیا، جب ہم گورو سے ملنے ان کے مقام تک  پہنچے تو وہاں ان سے ملنے کیلئے آنے والے افراد کی لمبی قطاریں موجود تھیں ،  وہ گورو دراصل ایک نوجوان  ’ تانترک ‘ تھا  جو اپنے ہاتھ میں  رم  کی بوتل لے کر ناچتا رہتا تھا‘۔

فلمساز نے بتایا کہ ’اس گرو  نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں اس کی تانترک طاقتوں کا قائل نہیں ہوں،  اس نے ہمیں  امید دلاتے ہوئے اگلے دن آنے کا کہا،  جب اگلے دن ہم وہاں پہنچے تو  اس تانترک نے اپنی الماری کھول کر ریپر میں  لپٹی ہوئی گیند  جیسی شے  نکالی اور اس میں سے  ایک ٹکرا نکال  کر کاغذ میں لپیٹ کر ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ’  یہ انسانی گوشت ہے جو گھاٹوں سے لیا گیا ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے فنانسر کو کھلاؤ، وہ تمہیں پیسے دے گا۔‘

مہیش بھٹ نے فنانسر کو انسانی گوشت کیسے کھلایا؟

مہیش بھٹ کے مطابق اس کے بعد وہ اور ان کے دوست  پرامید ہوکر   فنانسر سے ملنے جاپہنچے،  فنانسر ’گیا‘  کے مضافات  کا ایک  زمیندار تھا، اس کے  سکیورٹی گارڈ بندوقیں تانے اس کے ساتھ  کھڑے رہتے تھے،  ہم پہلے دن اسے گوشت کھلانے میں ناکام رہے، اگلے روز ہم نے فنانسر کو  پان میں گوشت ڈال کر کھلانے کا منصوبہ بنایا ،  اگلی ملاقات کے لیے ہم فنانسر کے پاس  پان لے کر گئے اور اسے  کئی منت سماجت کے بعد پان کھانے کے لیے قائل کرلیا۔

انہوں نے بتایا کہ  فنانسر نے ہماری آنکھوں کے سامنے چبا چباکر پان کھایا اور ہم خوش ہوگئے سوچنے لگے کہ اب پیسوں کا مسئلہ حل ہوگیا  لیکن بعد میں  انہیں اپنے دوست سے معلوم ہوا کہ اس آدمی نے ہمیں  پیسے دینے سے انکار کردیا۔


اہم خبریں
سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی
سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت گلوبل صمود فلوٹیلا کے مزید 131 ارکان رہا
جنوبی افریقی ویمن ٹیم کی بلے باز تزمین برٹس نے نئے ریکارڈز قائم کردیے
سندھ اور پنجاب حکومت میں تناؤ پر صدر کا اظہار تشویش، محسن نقوی کو کردار ادا کرنے کی ہدایت کردی
صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، بیرسٹر سیف
بھارتی سپریم کورٹ میں ہنگامہ: وکیل نے چیف جسٹس پر جوتا پھینک دیا
بھارت میں ہوٹل کا خراب کھانا کھانے سے کئی آسٹریلوی کھلاڑیوں کی طبیعت ناساز
بھارت کوئی طیارہ نہیں گراسکا، ترجمان پاک فوج کی معرکہ حق میں چینی ہتھیاروں کی مؤثرکارکردگی کی توثیق
غزہ جنگ میں دو سال میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے؟ تفصیلات جاری
پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ اسکواڈ مختصر کردیا، 2 کھلاڑی ریلیز
فرانسیسی وزیراعظم نے 26 روز بعدہی عہدے سے استعفیٰ دیدیا
پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہوگئے: بلوم برگ
انڈونیشیا میں اسلامک اسکول کی عمارت گرنے کا حادثہ، اموات کی تعداد 54 ہوگئی
پاکستان کی حمایت میں پوسٹ غداری نہیں، بھارتی ہائیکورٹ کا شہری پر مقدمہ ختم کرنیکا حکم
بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ
عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم





دلچسپ و عجیب
تانترک کے کہنے پر فنانسر کو پان میں انسانی گوشت ڈال کر کھلایا تھا: مہیش بھٹ کا انکشاف
پانی میں اسکیئنگ کرنے والی گلہری نے سب کو حیران کردیا
جنگل میں 70 دن اکیلے گزارنے کا چیلنج اور لاکھوں روپے انعام، چینی شہری بازی لے گیا
برطانیہ میں 1279 کلو وزنی اور 21.3 فٹ چوڑا کدو اُگانے کا نیا ریکارڈ قائم
اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے
ایڈیڈاس نے پالتو جانوروں کے کپڑے متعارف کرائے
ایڈیڈاس نے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف کرادیے
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain