فرانس میں انجیکشن سے لوگوں کو ڈرانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

فرانسیسی عدالت نے ایک ٹک ٹاک انفلوئنسر کو اس جرم کی بنا پر قید کی سزا سنادی ہے کہ وہ “prank” کیلئے سڑک پر لوگوں کو خالی سرنج سے ڈرا رہا تھا۔
ٹک ٹاکر کا نام ایان.ایم ہے جو کہ سوشل میڈیا نام امائن موجیتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایان کی عمر 27 سال ہے۔
ایان نے رواں سال جون سے ویڈیو بنائی جن میں وہ لوگوں کے پاس جا کر سرینج لگانے کا ڈرامہ کرتا تھا یعنی دکھاتا کہ وہ لوگوں کو انجیکشن لگانے والا ہے، حالانکہ سرنج کی سوئی پر ڈھکن لگا ہوا ہوتا تھا اور کوئی انجیکشن نہیں لگایا جاتا تھا۔
یہ ویڈیوز خاص طور پر ایک قومی جشن سے کچھ دن پہلے بنائیں گئیں جب فرانس میں سرینج کے بارے میں ایک خوفناک افواہیں گردش میں تھیں اور عوام خدشات کا شکار تھے۔
فرانس کی عدالت نے ایان کو 12 ماہ قید کی سزا سنائی جن میں سے 6 ماہ مؤخر کردیے گئے۔ ساتھ ہی 1,500 سے 1,700 یورو کے جرمانے کیے گئے۔