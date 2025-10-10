تازہ تر ین
فلم دیوداس سے سلمان کو ایشوریا کی وجہ سے نکال کر شاہ رُخ کو کردار دیا گیا؟

بھارت کے معروف موسیقار اسماعیل دربار نے حال ہی میں فلم ساز سنجے لیلا بھنسالی اور اداکار سلمان خان کے درمیان پیدا ہونے والی دوری پر بات کرتے ہوئے ان کے اختلافات کی ممکنہ وجہ بیان کی ہے۔

بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں اسماعیل دربار نے کہا کہ سنجے لیلیٰ بھنسالی اور سلمان کے تعلقات اُس وقت خراب ہوئے جب فلم دیوداس کے لیے شاہ رخ خان کو کاسٹ کیا گیا۔

انہوں نے کہا، ’’جب مجھے کام کی ضرورت تھی تو بھنسالی نے مجھے فلم ’ہم دل دے چکے صنم دی‘، اور جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں نے اپنا سب کام چھوڑ دیا۔ وہ میرے لیے انڈسٹری میں خدا کے برابر تھے۔‘‘

 ان کا کہنا تھا کہ سلمان خان بھنسالی کے ساتھ خاموشی کی ناکامی کے باوجود کھڑے رہے، لیکن دیوداس میں شاہ رخ خان کو کاسٹ کرنے سے ان کے تعلقات میں دراڑ آ گئی۔

عائشہ رائے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر اسماعیل دربار نے کہا کہ سلمان اور عائشہ کے جھگڑوں کی خبریں اس وقت میڈیا میں عام تھیں، مگر اب یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔

اشتہاری فلم ساز پرہلاد ککڑ نے بھی ان دونوں کے رشتے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ اس وقت بہت دکھی تھیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ فلم انڈسٹری نے سلمان کی حمایت میں ان سے منہ موڑ لیا۔

یاد رہے کہ فلم دیوداس کی اداکارہ ایشوریا رائے اور سلمان خان تعلقات میں تھے تاہم ان کے تعلق کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے ساتھ فلمیں نہیں کی دیوداس میں سلمان خان کو شاہ رُخ سے ری پلیس کرنے کی وجہ بھی یہی سمجھی جاتی ہے کیونکہ ایشوریا ان کیساتھ فلم نہیں کرنا چاہتی تھیں۔


