بچوں سے زیادتی میں ملوث معروف برطانوی گلوکار جیل میں ہلاک

بچوں سے زیادتی کے الزام پر جیل میں قید برطانوی گلوکار ایان واٹکنز قیدیوں کے حملے میں ہلاک ہوگئے۔
48 سالہ ایان واٹکنز مغربی یارکشائر کی جیل میں بچوں سے جنسی زیادتی کے متعدد مقدمات میں 29 سال قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔
پولیس کے مطابق صبح 9 بج کر 40 منٹ پر جیل انتظامیہ کی جانب سے ایک قیدی پر حملے کی اطلاع موصول ہوئی، تاہم ابتدائی طبی امداد کے باوجود واٹکنز موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
ویسٹ یارکشائر پولیس نے تصدیق کی ہے کہ قتل کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، واقعے کی تفتیش جاری ہے اور مزید تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئیں۔
جیل ذرائع کے مطابق ایان واٹکنز پر مبینہ طور پر ان کے ہی چند ساتھی قیدیوں نے حملہ کیا اور انہیں چاقو کے وار سے ہلاک کیا۔ واٹکنز اسی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے جسے برطانیہ میں “مانسٹر مینشن” (Monster Mansion) کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں ملک کے بدنام ترین مجرم رکھے جاتے ہیں۔
ایان واٹکنز نے نومبر 2013 میں بچوں سے جنسی زیادتی، نوزائیدہ بچے کے ریپ کی کوشش اور بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے سمیت 13 الزامات قبول کیے تھے، جس کے بعد دسمبر میں انہیں 29 سال قید اور اضافی 6 سال نگرانی کی سزا سنائی گئی تھی۔
یہ جیل میں ان پر ہونے والا پہلا حملہ نہیں تھا بلکہ اگست 2023 میں بھی وہ ایک قیدی کے تشدد سے زخمی ہو چکے تھے۔