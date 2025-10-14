تازہ تر ین
جن لوگوں کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، ایسے افراد سے متعلق عجیب و غریب نظریہ

ایک عجیب و غریب نظریہ آن لائن ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن افراد کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، وہ یا تو کسی خاص روحانی حفاظت میں ہوتے ہیں یا ان کے کردار میں کچھ خاص ہوتا ہے۔

اگرچہ سائنسی لحاظ سے اس خیال کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تاہم ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پر یہ سوچ گردش کر رہی ہے کہ: اگر کسی کی کبھی ہڈی نہیں ٹوٹی، تو وہ روحانی حفاظت میں ہے۔ اور یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخص ’نیک اعمال‘ کرتا ہو۔

اس نظریے کے ایک ثبوت کے طور پر نیٹیزنز کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ بہت سارے سنگین حادثات ہوئے ہیں جیسے اونچائی سے گرگئے، ٹریفک حادثہ ہوگیا یا کوئی لڑائی ہوگئی، لیکن ان کی کبھی ہڈی نہیں ٹوٹی۔

تاہم میڈیکل سائنس اس نظریے کی ہمیشہ سے انکاری رہی ہے۔ سائنس کے مطابق ہڈی ٹوٹنے کا تعلق نہایت زیادہ حد تک اتفاق، لاپرواہ حرکتیں، پتھر یا چوٹ لگنے سے ہے۔ اگر آپ لوگ کم حادثات کرنے والے ہوں یا خطرناک جگہوں پر کم جائیں تو ہڈی ٹوٹنے کے امکانات کم ہوں گے۔

اسی طرح کچھ لوگ جینیاتی طور پر مضبوط ہڈیوں کے مالک ہوتے ہیں، مثلاً جن کی ہڈیاں کثیف ہوں، کولیسٹرول، کیلشیم اور وٹامن ڈی کا استعمال اچھا ہو، ورزش زیادہ ہو۔ یہ عوامل ہڈیوں کی مضبوطی بڑھاتے ہیں۔

مزید برآں عمر اور صحت کے عوامل بھی ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہڈیوں کی طاقت کم ہو سکتی ہے، خواتین میں مینوپاز کے بعد ہڈیوں کا کمزور ہونا عام ہے۔


جن لوگوں کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، ایسے افراد سے متعلق عجیب و غریب نظریہ
