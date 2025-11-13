وٹامن ڈی کا استعمال ہارٹ اٹیک کے خطرات کم کر سکتا ہے: تحقیق

سائنس دانوں کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وٹامن ڈی کی استعمال میں مطابقت قلبی مرض میں مبتلا افراد میں دل کے دورے کے خطرات کو بڑی حد تک کم کر سکتی ہے۔
وٹامن ڈی ایک ایسا ہارمون ہے جو زیادہ تر سورج کی روشنی کے ذریعے جِلد میں بنتا ہے اور سوزش اور قلبی صحت سے متعلق مثبت اثرات کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔
عالمی سطح پر وٹامن ڈی کی کمی اور اور قلبی امراض میں ہوتے اضافے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سادہ اور سستے وٹامن ڈی کے ذرائع وقت کی ضرورت ہیں تاکہ اموات کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔
محققین کے مطابق جہاں وٹامن ڈی کی کم مقدار منفی قلبی صحت کے نتائج سے تعلق رکھتی ہے۔ وہیں ایسے علاج سے متعلق کیے گئے مطالعوں میں ایک جیسے نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں۔
تازہ ترین تحقیق کے بتایا گیا کہ نتائج کے مطابق وٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن کو خون میں موجود مقدار کو دیکھتے ہوئے ہدف بنانا ہارٹ اٹیک کے خطرات میں واضح کمی لا سکتا ہے۔