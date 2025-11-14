تازہ تر ین
صحت

خراب نیند رنرز میں انجری کے خطرات بڑھا سکتی ہے: نئی تحقیق

ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کم اور بے ترتیب نیند دوڑنے والے افراد (رنرز) میں چوٹ لگنے کے خطرات کو نمایاں حد تک بڑھا سکتی ہے۔

یہ مطالعہ Applied Sciences میں شائع ہوا جس میں 425 رنرز کو ایک سال تک فالو کیا گیا، تحقیقی ٹیم نے ان کے نیند کے معمولات اور انجری کے واقعات کا جائزہ لیا۔

نتائج کے مطابق کم نیند لینے والے، بےآرام نیند کا شکار، رات میں بار بار جاگنے والے افراد میں انجری ہونے کا خطرہ 1.78 گنا زیادہ پایا گیا جبکہ ایسے رنرز میں 12 ماہ میں 68 فیصد تک انجری کے امکانات دیکھے گئے۔

دنیا بھر میں تقریباً 620 ملین افراد تفریحی طور پر دوڑتے ہیں، جس میں سے تقریباً 90 فیصد کسی نہ کسی مرحلے پر انجری کا شکار بنتے ہیں، جو کہ عالمی سطح پر کروڑوں ڈالر کے طبی اخراجات کا باعث بنتا ہے۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ نیند میں مشکلات، سونے میں دشواری، رات میں کئی بار جاگنا، صبح اٹھتے ہی تھکن یا بے چینی ہونا یہ سب جسم کے ٹشو مرمت کرنے، ہارمونز کو متوازن رکھنے اور توجہ قائم رکھنے کے عمل کو متاثر کرتے ہیں، جو انجری سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہیں۔

ماہرین نے مشورہ دیا کہ روزانہ 7 سے 9 گھنٹے کی معیاری نیند لی جائے، جبکہ ایتھلیٹس کو اس سے بھی زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، سونے کا وقت باقاعدہ رکھا جائے، الکوحل اور کیفین کا استعمال کم کیا جائے، سونے کے کمرے سے موبائل اور اسکرینیں دور رکھیں، یہ عوامل بہتر نیند اور انجری کے خطرات کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔


اہم خبریں
بینکوں کے منافع کا فائدہ سرمایہ کاروں کو ہو رہا ہے، عوام کو نہیں، سلیم رضا
وفاقی حکومت کے قرض میں 852 ارب روپے کمی ہوگئی، ایس بی پی
ترامیم پر دو ججز کا ضمیر جاگا، جب ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، خواجہ آصف
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان کی عمان کیخلاف شاندار فتح
پیپلزپارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیراعظم آزاد کشمیر کیلئے نامزد کر دیا
اسلام آباد کچہری خودکش حملے میں ملوث ٹی ٹی پی دہشت گرد سیل کے 4 ارکان گرفتار
وزیر دفاع تاجکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال
جسٹس مسرت ہلالی کا آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت
پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینیٹ سے کثرت رائے سے منظور
جسٹس امین الدین خان نے پہلے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھا لیا
آئین، جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا، اب موجود نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ
سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللّٰہ مستعفی
قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کردی
کرپشن کا الزام، یوکرین کے وزیر انصاف کو معطل کردیا گیا
نارووال: پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج
’قوم کے معماروں پر کوئی آنچ نہ آئے‘، فیلڈ مارشل نے کیڈٹ کالج وانا آپریشن پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی





دلچسپ و عجیب
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain