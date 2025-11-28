تازہ تر ین
صحت

باقاعدگی سے سلاد کے استعمال کے فوائد

سلاد کو دسترخوان پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس میں وٹامن اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور تازہ سبزیاں ہوتی ہیں جو جسم کو بہت سے فوائد فراہم کرتی ہیں۔

غذائی ماہرین کے مطابق سلاد کی پلیٹ میں مختلف وٹامن اور منرلز سے بھرپور تازہ سبزیاں ہوتی ہیں جن میں کوئی چکنائی یا کولیسٹرول نہیں ہوتا اس لیے یہ وزن میں اضافہ نہیں کرتا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹماٹر سلاد میں کلیدی عنصر ہوتے ہیں جو پوٹاشیم کی موجودگی کی وجہ سے کئی فوائد پیش کرتے ہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے مفید ہوتے ہیں۔

سلاد کی پلیٹ میں موجود گاجر کی بات کریں تو یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہیں اور کینسر سے لڑنے میں مدد کرتی ہیں کیونکہ ان میں بیٹا کیروٹین مواد اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات موجود ہیں۔

اس کے علاوہ، گاجر اسہال کے علاج اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔

ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سبزیوں کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر ان میں وٹامن کی مقدار کو محفوظ رکھا جائے، اس میں چند قطرے لیموں شامل کیا جائے کیونکہ اس میں وٹامن سی  ہوتا ہے اور ایک چمچ مکئی کا تیل بھی شامل کیا جائے تاکہ سبزیوں میں وٹامنز کو جذب کرنے میں مدد مل سکے۔


اہم خبریں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain