بھارتی رئیلیٹی شو میں ساتھی فنکاروں نے اداکارہ کو گاڑی سے باہر دھکیل دیا، زخمی حالت میں اسپتال منتقل

بھارتی رئیلیٹی شو بگ باس تمل 9 کے دوران ساتھی فنکاروں نے اداکارہ کو گاڑی سے باہر دھکیل دیا جس سے اداکارہ زخمی ہو گئیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بگ باس تامل 9 کے “ٹکٹ ٹو فائنل” ہفتے کے ایک ٹاسک میں پرووتھی (وی جے پیرو) اور کامارودین نے سینڈرا ایمی پریجن کو زبردستی گاڑی سے باہر دھکیل دیا، جس کے بعد سینڈرا گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو گئیں۔
شو میں اس حرکت کو دیکھ کر لوگ حیران ہوگئے اور ٹاسک میں شامل دیگر شرکا نے احتجاج کیا لیکن اداکارہ کو دھکیلنے والے دونوں افراد گاڑی میں بیٹھے رہے، سینڈرا گر پڑیں، سباری ناتھن اور گنا ونوت کمار فوراً ان کی مدد کو پہنچے، بعد میں سینڈرا کو اسپتال لے جانا پڑا۔
سینڈرا نے بعد میں بگ باس سے التجا کی کہ انہیں گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکیں، کیونکہ وہ پیرو اور کامارودین کی دوبارہ جارحانہ حرکت سے خوفزدہ ہیں۔
اس خطرناک حرکت پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شو کے میزبان وجے ستھوپتی اور اور انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔